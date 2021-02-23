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Vatandaşın kuyruk çilesi bitmiyor

23.02.2021 16:38 | Son Güncelleme:
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Vatandaşın kuyruk çilesi bitmiyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İletişim ve Eskart Başvuru Merkezi (BİLEM) önünde her gün ortaya çıkan uzun kuyruklar vatandaşları tedirgin ediyor.Odunpazarı ilçesi Köprübaşı Caddesi’nde bulunan BİLEM önünde oluşan uzun kuyruklar, Eskart işlemleri için sıraya girmek zorunda kalan vatandaşları endişelendiriyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İletişim ve Eskart Başvuru Merkezi (BİLEM) önünde her gün ortaya çıkan uzun kuyruklar vatandaşları tedirgin ediyor.
Odunpazarı ilçesi Köprübaşı Caddesi’nde bulunan BİLEM önünde oluşan uzun kuyruklar, Eskart işlemleri için sıraya girmek zorunda kalan vatandaşları endişelendiriyor. Eskişehir’de tramvay ve otobüslerde kullanılan Eskart’ların her yıl düzenli olarak yenilenmesi gerekirken, yıllardır çözüm bulunamayan vize kuyruğu ise pandemi sürecinde de devam ediyor. Tek şubeyle yapılan işlemler için vatandaşlar yetkililerden çözüm bekliyor. Özellikle üniversitelerin açıldığı dönemlerde geçici merkezler sayesinde yoğunluk bir miktarda olsa azaltılırken, Covid-19 döneminde konuyla alakalı herhangi bir şey yapılmıyor olması akıllara soru işaretleri getiriyor. Öte yandan, kuyrukta bekleyen onlarca vatandaşın ise kalabalığa rağmen korona virüs tedbirlerine uymaya çalışması dikkatlerden kaçmadı.

Vatandaşın kuyruk çilesi bitmiyor

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