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Vatandaşlar, evlerinde Zafer Bayramı’nı konser ile yaşadı

DENİZLİ HABERLERİ  | 31.08.2020 14:29 | Son Güncelleme

Merkezefendi Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında seyircisiz konser düzenledi.

Merkezefendi Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında seyircisiz konser düzenledi. Konser, korona virüs tedbirleri kapsamından dolayı canlı olarak yayınlandı. Vatandaşlar, konseri evlerinde canlı olarak izlediklerinden dolayı memnuniyet duyduklarını belirtti.
Merkezefendi Müzik Topluluğu, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında seyircisiz konser verdi. Merkezefendi Kültür Merkezi Servergazi Salon’da verilen konser, sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. Yaklaşık bir buçuk saat süren konserde bayrama özel şarkılar, türküler söylendi. Konseri evlerinde canlı olarak izleyen Merkezefendililer ve Denizlililer, yorumlarla memnuniyetlerini dile getirdiler. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerimiz kapsamında ilk önce bando takımımızla mahallelerimizi dolaşarak hemşerilerimize bayram coşkusu yaşattık. Sonrasında Merkezefendi Müzik Topluluğumuz seyircisiz olarak bir konser verdi. Bayramımıza özel şarkıların, türkülerin söylendiği konserimizi hemşehrilerimiz sosyal medya üzerinden canlı olarak izlediler. Pandemi döneminin sona ermesiyle birlikte bayramlarımızı, konserlerimizi hemşehrilerimizle birlikte yan yana ve büyük bir coşkuyla kutlayacağız” dedi.

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