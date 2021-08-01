Vatandaşlar TOKİ'nin en çok "yeni projeleri"ni merak etti

YASEMİN KALYONCUOĞLU - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), sosyal medya hesapları ve çağrı merkezi üzerinden en çok, "yeni projeler", "indirim kampanyaları" ve "konut teslim tarihleri" hakkındaki soruları yanıtladı, şikayetlere çözüm üretti.

AA muhabirinin TOKİ yetkililerinden edindiği bilgiye göre, kurum tarafından 2021'in ilk altı ayında sosyal medya platformları Twitter, Facebook ve Instagram üzerinden gelen 62 bin 150 soruya cevap verildi.

TOKİ'ye ocak ayında 12 bin 633, şubatta 9 bin 169, martta 10 bin 56, nisanda 12 bin 95, mayısta 8 bin 298, haziranda 9 bin 899 soru yöneltildi.

- Afet sonrası en çok yeni projeler merak edildi

"ALO TOKİ" çağrı merkezine ise yılın ilk altı ayında 90 bin 603 çağrı geldi. Ocak ayında 14 bin 157, şubatta 14 bin 412, martta 23 bin 350, nisanda 16 bin 740, mayısta 8 bin 22, haziranda 13 bin 922 çağrı cevaplandı.

Türkiye'de yaşanan deprem ve sel gibi doğal afetlerden sonra TOKİ tarafından yapılacak projeler ile Elazığ’da yaşanan depremden sonra depremzedeler için yapılan konutların teslim tarihleri TOKİ'ye en fazla yöneltilen sorular arasında yer aldı.

Vatandaşlar, İzmir’de yaşanan deprem sonrası yapılacak yeni projeler ile Giresun ve Rize'de yaşanan sel felaketleri sonrası hayata geçirilecek projelerin durumu hakkında da sorular sordu.

- İstanbul ve İzmir'deki projeler ilgi gördü

Vatandaşlar, il bazında TOKİ'den en çok İstanbul'da devam eden projeler ve satış detayları hakkında bilgi talebinde bulundu. İstanbul'dan sonra projeleri en çok merak edilen il ise İzmir oldu.

Projeleri merak edilen ve hakkında en çok soru sorulan diğer iller ise Kayseri, Antalya, Hatay, Mersin, Diyarbakır, Ankara, Adana, Bursa ve Gaziantep olarak sıralandı.

Bu iller için proje takibi, ihaleler, konut teslimi ve yeni yapılacak projeler hakkında vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. Ayrıca konut satışı, teslim ve geri iadelere ilişkin bilgi talebinde bulunuldu. Projenin başvuru aşaması, kura çekilişi, ihalesi ve teslimine yönelik sorular yanıtlandı.

TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşların istekleri, önerileri ve şikayetleri de ilgili birimlere iletildi.

