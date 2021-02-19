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Vatandaşlara kandil simidi ikramı

19.02.2021 09:46 | Son Güncelleme:
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Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, mübarek üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu.Köprübaşı mevkisinde bir alışveriş merkezi önünde vatandaşların kandilini kutlayarak kandil simidi ikram eden Başkan Yüksel’e, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar ve AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezayi Çetin de eşlik etti.Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yüksel, “Mübarek üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili dolayısıyla, vatandaşlarımıza kandil simidi ikramında bulunduk.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, mübarek üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu.
Köprübaşı mevkisinde bir alışveriş merkezi önünde vatandaşların kandilini kutlayarak kandil simidi ikram eden Başkan Yüksel’e, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar ve AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezayi Çetin de eşlik etti.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yüksel, “Mübarek üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili dolayısıyla, vatandaşlarımıza kandil simidi ikramında bulunduk. AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanımız Sayın Sezayi Çetin ve Belediye Başkan Yardımcımız Sabri Çınar ile birlikte vatandaşlarımızın kandilini tebrik ederek, Allah’tan, nice kandilleri huzur ve güven içinde eda etmeyi temenni ettik. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın da Mübarek Regaip Kandilini tebrik ediyor, Üç ayların tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum" diye konuştu.

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