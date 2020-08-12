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Vatandaşlardan Başkan Aydın’a tam destek

BURSA HABERLERİ  | 12.08.2020 16:49 | Son Güncelleme

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yaptığı çalışmalar ile halkın sevgisini kazanan Belediye Başkanına destek yağıyor.Cumhur İttifakının Bursa’daki ortak adayı olarak seçimlerde Belediye Başkanı seçilen Milliyetçi Hareket Partili Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın’a ilçede yaşayan vatandaşlar yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek başarılı olması için dua ediyor.

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yaptığı çalışmalar ile halkın sevgisini kazanan Belediye Başkanına destek yağıyor.
Cumhur İttifakının Bursa’daki ortak adayı olarak seçimlerde Belediye Başkanı seçilen Milliyetçi Hareket Partili Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın’a ilçede yaşayan vatandaşlar yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek başarılı olması için dua ediyor. Vatandaşlar, "Başımızın üstünde yerin var. Her zaman yanındayız" diyerek Başkan Aydın’a sevgilerini ilettiler.
Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ise, “Yapılan hizmetin ilçe halkına hayırlı olmasını diliyorum. Biz bu hizmetleri yaparken hiçbir zaman için ’ben’ demedik demeyiz de burada her kurum üzerine düşen sorumluluğunu yerine getirdi. Bursa Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte çalışıyoruz. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız her zaman yanımızda desteğini esirgemiyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Demek ki bazı şeyler istenince oluyormuş, biz yapılamaz denilenleri Büyükşehirle birlikte yapıyoruz” diye konuştu.

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