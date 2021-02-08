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Vatandaşlardan belediye çalışanlarına çay ikramı

08.02.2021 18:17 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesinde alt yapı çalışmaları yapan ekiplere vatandaşlar çay ikramında bulundu.Ormanlı Belediyesi alt yapı ve parke yenileme çalışmaları ile kentin çehresini değiştiriyor.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesinde alt yapı çalışmaları yapan ekiplere vatandaşlar çay ikramında bulundu.
Ormanlı Belediyesi alt yapı ve parke yenileme çalışmaları ile kentin çehresini değiştiriyor. 2 bin 500 nüfuslu Ormanlı Belediyesi Pandemi döneminde yaşanan zorluklara rağmen hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Belde merkezinin çehresini değiştirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Bayram Başol, tüm olumsuzluklara rağmen alt ve üst yapı çalışmalarına devam edildiğini söyledi. Başol açıklamasında, “Göreve geldiğimiz 2014 yılından itibaren sırasıyla tüm çalışmalarımıza ve gerçekleştirmeyi planladığımız projelere devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıldan itibaren Pandemi döneminde büyük mücadeleler verdik. Mahallelerimizde yaklaşık 2 yıldır alt yapı çalışması yapıyoruz. Bu çalışmalar ile birlikte Ormanlı’nın çehresi değişiyor. Vatandaşlarımızın sabırları için teşekkür ediyorum. 2021 yılında yeni yatırımlar kazandıracağız.”
Öte yandan Ormanlılı vatandaşlar, alt yapı ve parke çalışmasında görevli olan personele çay ve poğaça ikramında bulunarak teşekkür etti.

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