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Vatandaşları otomobil bagajında davul çalarak sahura kaldırıyor

15.04.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da 68 yaşındaki emekli Turgut İnceci, ramazan davulculuğu geleneğini otomobil bagajında sürdürüyor

Samsun'un Atakum ilçesinde Turgut İnceci, ramazan davulculuğu geleneğini otomobil bagajında mani eşliğinde davul çalarak devam ettiriyor.

Mevlana ve İstiklal mahallelerini otuz yılı aşkındır sahura kaldıran 68 yaşındaki İnceci, iki mahallenin dağınık olması nedeniyle sekiz yıl önce otomobil bagajında davul çalmaya başladı.

İnceci, mani eşliğinde davul çalarak vatandaşları sahura kaldırma geleneğini bagajda sürdürüyor.

Ramazan davulcusu İnceci, AA muhabirine, daha önce yürüyerek vatandaşları sahura kaldırdığını ancak mahallenin büyümesi nedeniyle zorluk çektiğini anlattı.

Çözümü otomobil bagajına oturarak davul çalmakta bulduğunu ifade eden İnceci, şunları dile getirdi:

"Gece saat 02.00'de çalmaya başlıyoruz. Bir buçuk saat içinde davul çalma işini bitirmek zorundayız. Bir buçuk saatte iki mahalle büyük olduğu için otomobille bile ancak mahalleleri gezmeyi bitirebiliyoruz. Bagajda davul çalmak zor olmuyor. Bagajda yer de yapınca. Yürüme daha zor. Her taraf rampa, sokaklar çoğaldı. Köpekler var yollarda. Mecbur korktuğumuz için arabayla gidiyoruz. Önceden bizi otomobil bagajında görenler şaşırıyordu ama 8 yılda alıştılar. Hatta diğer davulcular da artık bagajda davul çalmaya başladı."

Benzin ücretini kimsenin karşılamadığını söyleyen İnceci, "Biz burada çalıyoruz, vatandaş gönlünden ne koptuysa 5 lira, 10 lira, 1 lira... O topladığımız parayla arabanın masrafını, yakıtını, yanımdaki elemanın parasını öyle çıkarıyorum. Allah bereket versin. Onlar da bizim bu çabamızı görüp mahcup etmiyorlar. Zaten amacımız para kazanmak değil. Geleneğin gelecek nesillere aktarılmasını istiyorum." dedi.

İnceci bagajda davul çalarken direksiyonun başına geçen 23 yaşındaki davulcu Ilgın Kurt ise İnceci'nin yorulduğu yerde kendisinin davulu aldığını belirterek "Ben de dede diye sevdiğim Turgut amca ile bu geleneği yaşatmaya çalışıyorum." diye konuştu.

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