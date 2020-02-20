Vatandaşların 2 yıllık istinat duvarı sorunu çözülüyor

İzmit Belediyesi tarafından, 2 yıl önce çöken ve kamulaştırma süreci nedeniyle yapılamadığı için vatandaşlar için tehlike oluşturan Serdar Mahallesi’ndeki istinat duvarı, İzmit Belediyesi tarafından yeniden inşa ediliyor.

İzmit ilçesi Serdar Mahallesi Girgin Sokak’ta 5 Mart 2018 tarihinde yıkılan istinat duvarı bölge sakinleri için 2 yıldır tehlike oluşturuyordu. Kamulaştırma nedeni ile istinat duvarı inşa edilemeyen bölgede yaşayan vatandaşlar evlerine giremez oldu. Mağdur durumdaki vatandaşların yaşadığı problem İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in girişimleriyle çözüldü. Başkan Hürriyet’in talimatıyla yıkılan istinat duvarının yenisinin yapımına bugün başlanıldı. Göreve gelmeden önce bölgede tehlike yaşayan vatandaşlara sahip çıkacağını ve yaşadıkları sıkıntıları gidereceğinin sözünü veren Başkan Hürriyet, tüm prosedür işlemlerini tamamlayarak bölgede yıkılan istinat duvarının yeniden yapılması için çalışma başlattı. Çalışmalar ilk kazmanın vurulmasıyla birlikte başladı.

Çalışmalarla ilgili Başkan Hürriyet’e teşekkür eden Serdar Mahallesi Muhtarı Ümit Yılmaz, “Üç sene önce yıkılan Girgin Sokak’ta ki istinat duvarı ‘Arap’ saçına dönmüş, kamulaştırma kararı çıkmış, insanlara kimse sahip çıkmamıştı. Korku içinde evlerinde yaşayan vatandaşlarımız geceleri yıkılma tehlikesiyle uyku uyuyamaz hale gelmişti. Üç sakinimiz başkalarının evinde vefat etmişti. Seçim öncesinde ve sonrasında duvarı yapacağını söyleyen İzmit Belediye Başkanı Sayın Fatma Kaplan Hürriyet’e sözünde durduğu ve bu mağduriyeti bitirdiği için canı gönül teşekkür ediyorum. Saygılarımla” dedi.

