Vatandaşların kurbanları sağlıklı ve hijyenik ortamlarda kesildi

Pamukkale’de Kurban Bayramı dolu dolu geçerken, ilçede belirlenen kurban kesim alanlarında bulunan belediye personelleri vatandaşların kurbanları kesilirken yardımcı oluyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Pamukkale Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da vatandaşlarımızın hizmetindeyiz” dedi.

Sabahın erken saatlerinde başlayan kurban kesim ibadeti Pamukkale’de de yoğun geçiyor. İlçe genelinde küçükbaş hayvanlar belirlenen kapalı pazaryerlerinde, büyükbaş hayvanlar da Akhan Mahallesi Çayır Mevki Duranlar Mezbahanesinde kesiliyor. Pamukkale Belediye personeli vatandaşların kurban ibadetini sağlıklı ortamlarda yapabilmesi için tüm hazırlıkların yanında korona virüs tedbirlerini de ihmal etmedi. Ekipler, kurban kesim alanlarına gelen her vatandaşın ateşini ölçerek, maskesiz gelenlere de maske ve dezenfektan dağıttı. Kesim alanında vatandaşlara çay, simit ikramında bulunan belediye personeli, kurban kesimlerine de yardımcı oldu. Pamukkale Belediyesi Çağrı Merkezi’nin 444 9 220 nolu telefonuna ulaşan ve yardım isteyen vatandaşlara ekipler her türlü desteği veriyor. Özellikle yaşlı ve yalnız yaşayan Pamukkalelilerin kurbanlıklarını evlerinden alıp kesim noktalarına götüren ekipler, burada kurbanın kesimi ve parçalanmasına da yardım ediyor. İşlemleri tamamlanan vatandaşları ekipler yine evlerine kadar bırakıyor.