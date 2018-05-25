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Vatanım Sensin'de finale kısa süre kala o isim veda etti

VATANIM SENSİN HABERLERİ  | 25.05.2018 02:02 | Son Güncelleme

Kanal D'de Haziran ayında final yapacak olan Vatanım Sensin'in 24 Mayıs Perşembe ekrana gelen 57. bölümünde bir ayrılık yaşandı. Vatanım Sensin'de Leon'un kuzeni Aleksi öldürüldü. Aleksi'yi canlandıran genç oyuncu Berker Güven de diziye 57. bölümde veda etti.

Vatanım Sensin'de finale kısa süre kala o isim veda etti

Vatanım Sensin dizisinin son bölümünde izleyenleri duygulandıran anlar yaşandı. Cevdet artık Yunan ordusu içindeki gizli görevini bıraktı ve asıl ait olduğu yere Türk ordusuna geri döndü. Miralay Cevdet Türk üniformasını giyerek askerlerinin başına geçti. Yaptıkları müthiş planla önce Yunan ordusunun silah depolarını boşaltan Türk askerleri, daha sonra ise stratejik Yunan ordu merkezlerini aynı anda havaya uçurdu.

Dizinin son bölümünde bir ayrılık da yaşandı. Aleksi iki askerle birlikte Leon'u tutuklamaya çalıştı. Leon'un Türkler yanında çalıştığını öğrenen Aleksi Leon'u tutuklamak üzereyken Yüzbaşı Yakup odaya girip Aleksi'yi vurdu. Böylece Aleksi'yi canlandıran Berker Güven de diziden ayrıldı.

aleksi

Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, başrollerini Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Levent Can, Fatih Artman, Boran Kuzum, Miray Daner, Pınar Deniz ve Ahmet Rıfat Şungar'ın paylaştığı Vatanım Sensin, finalden önceki son bölümüyle 31 Mayıs Perşembe 20.00'de Kanal D'de!

VATANIM SENSİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yüzbaşı Yakup, tutuklandıktan sonra kaldırıldığı hastaneden kaçmayı başarır. Yakup, Cevdet ile buluşur ve geleceğe yönelik planlarını konuşurlar. Bu buluşma tam olarak Cevdet’in istediği gibi devam eder. Zira Cevdet, Yakup’un Yunan Kumandanı Filippos tarafından takip edildiğini bilmektedir. Filippos’un, gerçek kimliğini öğrenmesini isteyen Cevdet, onun kendisini bir adım önlerinde olduğunu sanmasını planlar. Yunan Kumandanı Filippos, Cevdet’i tutuklama yerine göz hapsine almayı tercih eder. Bu sayede Mustafa Kemal Paşa’nın hedeflerini öğrenebileceğini ve Türkleri alt edebileceğini düşünür. Cevdet ise Filippos’a istediği izlenimi verebilecektir. Lakin Cevdet, attığı adımlar konusunda her zamankinden daha dikkatli olmak zorundadır. Ailesine hakikati açıklayan Cevdet, Miralay üniformasına yeniden kavuşur. Cevdet, Yunan Kumandanı Filippos’tan ailesini korumaya çalışırken, Milli Mücadele içinde atılacak adımlar büyük bir önem taşımaktadır.


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