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Vatansever Gençler Derneğinden ücretsiz maske dağıtımı yaptı.

VAN HABERLERİ  | 30.04.2020 18:15 | Son Güncelleme

Vatansever Gençler Derneği, Korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle Beşyol mevkiinde ücretsiz maske dağıtımı yaptı.Vatansever Gençler Derneği yönetim kurulu üyeleri, bugün Van valiliği önünde Korona virüs sebebiyle salgınla mücadele kapsamında vatandaşa ücretsiz maske dağıtımı yaptı.

Vatansever Gençler Derneğinden ücretsiz maske dağıtımı yaptı.

Vatansever Gençler Derneği, Korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle Beşyol mevkiinde ücretsiz maske dağıtımı yaptı.
Vatansever Gençler Derneği yönetim kurulu üyeleri, bugün Van valiliği önünde Korona virüs sebebiyle salgınla mücadele kapsamında vatandaşa ücretsiz maske dağıtımı yaptı. Dernek Genel Başkanı Veysel Taşdemir, “Yakın zamanda İnşallah ülkemizden uzaklaşıp gideceğine inandığımız Korona virüs Covid-19 salgınını birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız. Bu çalışmada emeği geçen başta İpekyolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Ali Şalem ve İstanbul teşkilatımız olmak üzere bütün dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Birlikte kal sağlıcakla kal biz bize yeteriz Türkiye” dedi.

Vatansever Gençler Derneğinden ücretsiz maske dağıtımı yaptı.

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Van Nöbetçi Eczaneler30 Nisan Perşembe

Altınbaşak Eczanesi
Ipekyolu
Gültepe Eczanesi
Ipekyolu
Nilüfer Eczanesi
Ipekyolu
Vereseli Perihanoğlu Eczanesi
Ipekyolu
Yıldız Eczanesi
Ipekyolu
Çıçekler Hayat Eczanesi
Edremit
Kayran Eczanesi
Edremit
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