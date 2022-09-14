VavaCars C Serisinde 37 milyon dolar yatırım aldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye merkezli çevrim içi ikinci el araç satım platformu olan VavaCars, C Serisi yatırım turunu 37 milyon dolar toplayarak Kasım 2021’de gerçekleştirdiği B turuna göre daha üst seviyede kapattı.

VavaCars açıklamasına göre, yatırım serisinde, aralarında kurucu yatırımcı Vitol’ün de bulunduğu mevcut yatırımcılarının yanı sıra ABD merkezli yeni bir ana yatırımcının da yer aldığı önde gelen uluslararası yatırımcı ağı bulundu.

Fonlama, VavaCars’ın Türkiye’nin önde gelen ikinci el araç satıcısı olma pozisyonunu güçlendirmek için kullanılacak.

Açıklamada, konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, "Güçlü, dayanıklı ve hızlı büyüyen ekonomisi ile birlikte Türkiye teknoloji ekosistemi, girişimci iş kültürü, yetkin yetenek havuzu, pazar büyüklüğü ve Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesişme noktasındaki cazip konumu sayesinde uluslararası yatırımcılardan giderek daha fazla yatırım çekiyor.

Yılın ilk yarısında Türkiye’deki erken aşama girişimler, 1,4 milyar dolar yatırım almış ve ülkemiz yatırım liginde Avrupa’da 8. sıraya yükselmiştir." ifadelerini kullandı.

VavaCars'ın, son yatırım turunu da başarıyla tamamlayarak kuruluşundan bu yana toplamda 100 milyon dolar uluslararası doğrudan yatırım kazandırdığını dile getiren Dağlıoğlu, "VavaCars ekibini bu başarılarından ötürü tebrik ederiz.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak biz de misyonumuz gereği katıldığımız her platformda girişim ekosistemimizin bu ve benzeri başarı hikayelerini uluslararası fonlara tanıtarak yatırımcıları bir sonraki yatırım turunda yer almaya davet ediyoruz. Bu davetimizin de bugün olduğu gibi somut olarak karşılık bulması en büyük mutluluğumuz." değerlendirmesinde bulundu.

VavaCars Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Lawrence Merritt ise şunları kaydetti:

"Türkiye'de tüketicilerin araç alım satımı yapabileceği yöntemi yeniden tasarladık ve müşterilerimize bu deneyime ilişkin bütüncül bir iç rahatlığı sağladık. Herkesin kafasında soru işareti olmadan, kaygısızca ve sorunsuz bir biçimde araç alıp satabilmesini arzu ediyoruz.

VavaCars Türkiye’de doğmuş bir işletme olmaktan gurur duymaktadır ve Türkiye’ye başarılı bir şekilde toplamda 100 milyon dolar yabancı yatırım getirmiştir. Bu yatırım turu, bize büyümemizi sürdürme ve müşterilerimiz için inovasyona devam etme imkanı vermektedir. Bunun, karlılık aşamasına geçmeden önce son fonlama turumuz olmasını bekliyoruz."

