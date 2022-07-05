YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. VDMK'nin ihracına OYAK Yatırım aracılığıyla 2,4 kat talep

VDMK'nin ihracına OYAK Yatırım aracılığıyla 2,4 kat talep

05.07.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OYAK Yatırım, Fibabanka ve Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi (TMKŞ) iş birliği ile ihraç edilen VDMK ihracına aracılık etti

İSTANBUL (AA) - OYAK Yatırım, Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi'nin (TMKŞ) kurduğu Fibabanka (2) ve (3) No'lu Varlık Finansmanı Fonları'nın ihraççıları olduğu VDMK ihraçlarına aracılık etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, VDMK ihracı ile Fibabanka tüketici kredileri menkul kıymetleştirilerek ikincil kredi piyasasının oluşmasına önemli bir katkı sağlandı.

İstanbul'un finans merkezi olma hedefi için çok önemli bir adım olan ikincil kredi piyasasının gelecek dönemde sermaye piyasalarındaki payının artacağı öngörülüyor.

27 Haziran 2022'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre VDMK'lerden elde edilen gelir ve kazançlara uygulanan stopaj vergisi oranı yüzde 5'e düşürüldü. Söz konusu karar ile birlikte kurumsal yatırımcıların yanında bireysel yatırımcıların da VDMK'lere olan ilgisinin artması ve bu ilgi ile birlikte VDMK ihraçlarının hızlanması bekleniyor.

Toplam 367 milyon TL tutarındaki ihraca yatırımcılardan 2,4 kat (894 milyon TL) talep geldi. İhraç, TMKŞ'nin sunduğu ürün geliştirme, kredi analitik, BT altyapı ve operasyon hizmetlerinden faydalanılarak A ve B grubu olmak üzere toplam 13 farklı vade aralığında, en kısa vade 30, en uzun vade 271 gün olacak şekilde tamamlandı.

A Grubu kıymetler iskontolu, B Grubu kıymetler ise kuponlu olarak ihraç edildi. B Grubu kıymetlerin kupon getirisi, kredilerin ödenme performansına ve kredilerden gelecek nakit akışlarının nemalandırılmasına göre değişkenlik gösterecek şekilde tasarlandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilezikleri için yaşlı komşusunu öldürdüğü iddia edilen kadın hakkında mütalaa açıklandıBilezikleri için yaşlı komşusunu öldürdüğü iddia edilen kadın hakkında mütalaa açıklandı
Adana'da otomobille polisten kaçan 2 şüpheli kovalamacayla yakalandıAdana'da otomobille polisten kaçan 2 şüpheli kovalamacayla yakalandı
"Yerler kirlenmesin" diye ayakkabılarını çıkartıp mağazaya giren çiftçi o anları anlattı:"Yerler kirlenmesin" diye ayakkabılarını çıkartıp mağazaya giren çiftçi o anları anlattı:

İstanbul Namaz Vakitleri 5 Temmuz Salı

İmsak
03:32
Sabah
05:31
Öğle
13:14
İkindi
17:13
Akşam
20:47
Yatsı
22:36

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 5 Temmuz Salı

Deniz Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
İnan Eczanesi
Arnavutkoy
Eczane Avlu 34
Arnavutkoy
Botanik Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Üvey babası, öz babasının yadigârını kabul etmeyince...

Üvey babası, öz babasının yadigârını kabul etmeyince...

Canlı yayında göğüslerini açtı!

Canlı yayında göğüslerini açtı!

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Siğili olan herkes bu hatayı mutlaka yaptı! Düzelteyim derken...

Siğili olan herkes bu hatayı mutlaka yaptı! Düzelteyim derken...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.