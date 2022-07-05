VDMK'nin ihracına OYAK Yatırım aracılığıyla 2,4 kat talep

İSTANBUL (AA) - OYAK Yatırım, Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi'nin (TMKŞ) kurduğu Fibabanka (2) ve (3) No'lu Varlık Finansmanı Fonları'nın ihraççıları olduğu VDMK ihraçlarına aracılık etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, VDMK ihracı ile Fibabanka tüketici kredileri menkul kıymetleştirilerek ikincil kredi piyasasının oluşmasına önemli bir katkı sağlandı.

İstanbul'un finans merkezi olma hedefi için çok önemli bir adım olan ikincil kredi piyasasının gelecek dönemde sermaye piyasalarındaki payının artacağı öngörülüyor.

27 Haziran 2022'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre VDMK'lerden elde edilen gelir ve kazançlara uygulanan stopaj vergisi oranı yüzde 5'e düşürüldü. Söz konusu karar ile birlikte kurumsal yatırımcıların yanında bireysel yatırımcıların da VDMK'lere olan ilgisinin artması ve bu ilgi ile birlikte VDMK ihraçlarının hızlanması bekleniyor.

Toplam 367 milyon TL tutarındaki ihraca yatırımcılardan 2,4 kat (894 milyon TL) talep geldi. İhraç, TMKŞ'nin sunduğu ürün geliştirme, kredi analitik, BT altyapı ve operasyon hizmetlerinden faydalanılarak A ve B grubu olmak üzere toplam 13 farklı vade aralığında, en kısa vade 30, en uzun vade 271 gün olacak şekilde tamamlandı.

A Grubu kıymetler iskontolu, B Grubu kıymetler ise kuponlu olarak ihraç edildi. B Grubu kıymetlerin kupon getirisi, kredilerin ödenme performansına ve kredilerden gelecek nakit akışlarının nemalandırılmasına göre değişkenlik gösterecek şekilde tasarlandı.

