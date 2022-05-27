YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. VDMK’nın ihracına OYAK YATIRIM aracılığıyla 2,9 kat talep

VDMK’nın ihracına OYAK YATIRIM aracılığıyla 2,9 kat talep

27.05.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OYAK Yatırım, Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi’nin kurduğu Fibabanka (1) No’lu Varlık Finansmanı Fonu’nun ihraççısı olduğu VDMK ihracına aracılık etti

İSTANBUL (AA) - OYAK Yatırım, Fibabanka ve Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi (TMKŞ) iş birliği ile ihraç edilen Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracına aracılık etti.

Oyak Yatırım'dan yapılan açıklamaya göre, VDMK ihracı ile Fibabanka tüketici kredileri menkul kıymetleştirilerek ikincil kredi piyasasının oluşmasına önemli bir katkı sağlandı.

İstanbul’un finans merkezi olma hedefi için çok önemli bir adım olan ikincil kredi piyasasının önümüzdeki dönemde sermaye piyasalarındaki payının artacağı öngörülüyor.

Toplam 274 milyon TL tutarındaki ihraca yatırımcılardan 2,9 kat (784 milyon TL) talep geldi.

İhraç, TMKŞ’nin sunduğu ürün geliştirme, kredi analitik, BT altyapı ve operasyon hizmetlerinden faydalanılarak A ve B grubu olmak üzere toplam 9 farklı vade aralığında, en kısa vade 33, en uzun vade 343 gün olacak şekilde tamamlandı.

A Grubu kıymetler iskontolu, B Grubu kıymetler ise kuponlu olarak ihraç edildi. B Grubu kıymetlerin kupon getirisi, kredilerin ödenme performansına ve kredilerden gelecek nakit akışlarının nemalandırılmasına göre değişkenlik gösterecek şekilde tasarlandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zeytinburnu'nda doğal kaynakların verimli kullanılmasına yönelik seminer düzenlendiZeytinburnu'nda doğal kaynakların verimli kullanılmasına yönelik seminer düzenlendi
Eyüpspor-Bandırmaspor maçının ardındanEyüpspor-Bandırmaspor maçının ardından
Amerikan lüks giyim markası Beverly Hills Polo Club, Türkiye pazarına girdiAmerikan lüks giyim markası Beverly Hills Polo Club, Türkiye pazarına girdi

İstanbul Namaz Vakitleri 28 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:36
Sabah
05:29
Öğle
13:06
İkindi
17:04
Akşam
20:33
Yatsı
22:18
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“Göğüslerim o kadar büyüktü ki...”

“Göğüslerim o kadar büyüktü ki...”

Kalp krizi geçirirken kendi kendine hastaneye gitti

Kalp krizi geçirirken kendi kendine hastaneye gitti

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Instagram yasağını deldi! Tamamen çıplak poz verince...

Instagram yasağını deldi! Tamamen çıplak poz verince...

Ölen eşinin acısını böyle yaşadı! “7 erkekle cinsel ilişki...”

Ölen eşinin acısını böyle yaşadı! “7 erkekle cinsel ilişki...”

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.