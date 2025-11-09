SPOR

Ve Fatih Terim geri dönüyor! İmza aşamasına gelindi, resmi açıklama an meselesi

Türk futbolunun efsane teknik direktörü Fatih Terim, yeniden Avrupa sahnesine dönüyor. Son olarak Al Shabab’ı çalıştıran Terim için çok konuşulacak bir iddia ortaya atılırken, anlaşma aşamasına geldiği öne sürüldü. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsanelerinden direktörlerinden Fatih Terim, yeniden Avrupa sahnesine dönmeye hazırlanıyor. Son olarak Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Shabab’ı çalıştıran tecrübeli teknik adam, bu kez bir milli takımın başına geçmesi gündemde.

GÖRÜŞMELER SON AŞAMADA

Gazeteci Salim Manav’ın haberine göre Fatih Terim, Çekya Futbol Federasyonu ile yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat etti. Tarafların kısa süre içinde resmi imzalar için bir araya gelmesi bekleniyor. Eğer anlaşma sağlanırsa Terim, kariyerinde ilk kez Orta Avrupa’da bir milli takımı çalıştırmış olacak.

NEDVED'DEN TERİM'E DESTEK

Görüşmelerin arkasındaki en önemli isimlerden biri ise futbol dünyasının efsane isimlerinden Pavel Nedved. Al Shabab’da sportif direktörlük yapan ve bir dönem Fatih Terim’le aynı kulüpte görev yapan Nedved’in, Çekya Milli Takımı Sportif Direktörü sıfatıyla tecrübeli hocayı özellikle istediği öğrenildi. Nedved’in, federasyon yetkililerine Terim’in tecrübesini ve liderlik özelliklerini öne çıkararak öneride bulunduğu belirtiliyor.

AVRUPA'DA YENİ BİR SAYFA

Fatih Terim, son yıllarda Türkiye dışındaki kariyerine Al Shabab macerasıyla kısa bir süreliğine devam etmişti. Ancak bu kez hedefi çok daha büyük: bir Avrupa ülkesinin milli takımını yönetmek. Türk futbolunun “İmparator” lakaplı teknik direktörü, eğer resmi imzalar atılırsa, uluslararası arenada bir kez daha adından söz ettirecek.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Çekya Futbol Federasyonu’nun kısa süre içinde konuyla ilgili resmi açıklamayı yapması bekleniyor. Tarafların anlaşma sağlaması halinde Fatih Terim, önümüzdeki dönemde Çekya’nın Avrupa Şampiyonası hedefleri doğrultusunda göreve başlayacak.

