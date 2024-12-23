SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Ve Fenerbahçe'de Talisca transferi tamam: İşte maaşı ve sözleşme detayları

Ve Fenerbahçe'de Talisca transferi tamam: İşte maaşı ve sözleşme detayları

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
23.12.2024 13:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde olan Anderson Talisca transferinde mutlu sona gelindi. Taraflar her konuda anlaşırken Brezilyalı yıldızın maaşı ve sözleşme süresi de belli oldu. İşte detaylar...

Ve Fenerbahçe'de Talisca transferi tamam: İşte maaşı ve sözleşme detayları
Anderson Talisca

Anderson Talisca

BRE Brezilya
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Al Nassr
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olan Anderson Talisca transferinde sona gelindi. Sarı-lacivertliler, oyuncu ve kulüp kanadıyla her konuda anlaşma sağladı.

SÖZLEŞME ŞARTLARI BELLİ OLDU

Goal_20HIC_20-_20LinkedIn_20(15)

Fenerbahçe'nin Talisca'yı satın alma opsiyonuyla kiralayacağı Sarı-lacivertliler'in ayrıca Talisca'nın 12 milyon euroluk maaşının yarısını ödeyeceği öğrenildi.

Öte yandan Brezilyalı'nın satın alma opsiyonunu 5 milyon euro olacağı da gelen bilgiler arasında

3 YILLIK SÖZLEŞME

public

Fenerbahçe'nin sezon sonunda Talisca'nın opsiyonunu kullanması halinde oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig son dakika fenerbahçe talisca
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yoğunluk artıyor! 'İlçenin tamamı istilayla karşı karşıya'

Yoğunluk artıyor! 'İlçenin tamamı istilayla karşı karşıya'

'Büyük skandal ortaya çıkacak' Narin cinayetinde yeni 'yasak aşk' sözleri! 'Anneyle, amca Salim konuşuldu ama bu konuşulmadı'

'Büyük skandal ortaya çıkacak' Narin cinayetinde yeni 'yasak aşk' sözleri! 'Anneyle, amca Salim konuşuldu ama bu konuşulmadı'

Talisca İstanbul'a geliyor! İşte maaşı ve sözleşmesi...

Talisca İstanbul'a geliyor! İşte maaşı ve sözleşmesi...

İstanbul'dan ayrılmıştı! Mourinho'dan açıklama

İstanbul'dan ayrılmıştı! Mourinho'dan açıklama

Süper Lig'de ilk devre bitti, Ahmet Çakar şampiyonu böyle açıkladı!

Süper Lig'de ilk devre bitti, Ahmet Çakar şampiyonu böyle açıkladı!

Beşiktaş'tan UEFA'ya başvuru!

Beşiktaş'tan UEFA'ya başvuru!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda Yılın Son Fırsatları

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda Yılın Son Fırsatları

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.