Ve Fenerbahçe'de Talisca transferi tamam: İşte maaşı ve sözleşme detayları

Uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olan Anderson Talisca transferinde sona gelindi. Sarı-lacivertliler, oyuncu ve kulüp kanadıyla her konuda anlaşma sağladı.

SÖZLEŞME ŞARTLARI BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin Talisca'yı satın alma opsiyonuyla kiralayacağı Sarı-lacivertliler'in ayrıca Talisca'nın 12 milyon euroluk maaşının yarısını ödeyeceği öğrenildi.

Öte yandan Brezilyalı'nın satın alma opsiyonunu 5 milyon euro olacağı da gelen bilgiler arasında

3 YILLIK SÖZLEŞME

Fenerbahçe'nin sezon sonunda Talisca'nın opsiyonunu kullanması halinde oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacak.