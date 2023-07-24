Ve Fenerbahçe'de yol ayrımı! Kaptanlığı alınan Altay Bayındır, 5 milyon euroya yuvadan uçuyor...

Jorge Jesus'un ayrılığı sonrasında teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şu ana kadar kadrosuna Ryan Kent, İrfan Can Eğribayat, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Umut Nayir, Alexander Djiku, Dusan Tadic, Rodrigo Becao ve Bartuğ Elmaz'ı katan sarı - lacivertliler, kaleci takviyesi için ise gündemine Dominik Livakovic'i almıştı.

LIVAKOVIC TRANSFERİ YAKIN

Dinamo Zagreb ile 1 yıl sözleşmesi kalan Hırvat file bekçisi ile anlaşma noktasına gelen Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın geleceği ise merak ediliyordu.

ALTAY İÇİN TEKLİF GELDİ

Kaptanlığı da alınan milli eldivenle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre birçok Avrupa kulübü, Altay Bayındır için sarı - lacivertlilere resmi teklifini iletti.

DEĞERLENDİRMEYE ALINDI

Haberde hem kulüp tarafının hem de Altay Bayındır'ın teklifleri değerlendirmeye aldığı belirtilirken, Bayındır'ın kısa süre içinde kulüpten ayrılmasının beklendiği kaydedildi.

AJAX DA HAMLE YAPMIŞTI

Öte yandan daha önce 25 yaşındaki kaleci için Hollanda devi Ajax'ın devreye girdiği ve Fenerbahçe'ye 5 milyon euro bonservis bedeli önerdiği ileri sürülmüştü.

Sarı - lacivertli kulübe 2019'da transfer olan başarılı kaleci, Fenerbahçe formasıyla toplam 141 maça çıktı ve kalesinde 160 gol gördü.

