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  4. Ve Fenerbahçe'de yol ayrımı! Kaptanlığı alınan Altay Bayındır, 5 milyon euroya yuvadan uçuyor...

Ve Fenerbahçe'de yol ayrımı! Kaptanlığı alınan Altay Bayındır, 5 milyon euroya yuvadan uçuyor...

24.07.2023 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezona teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde hazırlanan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Zimbru ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kadrosuna birçok önemli takviye yapan sarı - lacivertlilerde yabancı kaleci transferi gündeme gelmiş ve Dominik Livakovic ile anlaşma noktasına gelinmişti. Bu durumun ardından kaptanlığı da alınan Altay Bayındır için sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Jorge Jesus'un ayrılığı sonrasında teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şu ana kadar kadrosuna Ryan Kent, İrfan Can Eğribayat, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Umut Nayir, Alexander Djiku, Dusan Tadic, Rodrigo Becao ve Bartuğ Elmaz'ı katan sarı - lacivertliler, kaleci takviyesi için ise gündemine Dominik Livakovic'i almıştı.

LIVAKOVIC TRANSFERİ YAKIN

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Dinamo Zagreb ile 1 yıl sözleşmesi kalan Hırvat file bekçisi ile anlaşma noktasına gelen Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın geleceği ise merak ediliyordu.

ALTAY İÇİN TEKLİF GELDİ

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Kaptanlığı da alınan milli eldivenle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre birçok Avrupa kulübü, Altay Bayındır için sarı - lacivertlilere resmi teklifini iletti.

DEĞERLENDİRMEYE ALINDI

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Haberde hem kulüp tarafının hem de Altay Bayındır'ın teklifleri değerlendirmeye aldığı belirtilirken, Bayındır'ın kısa süre içinde kulüpten ayrılmasının beklendiği kaydedildi.

AJAX DA HAMLE YAPMIŞTI

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Öte yandan daha önce 25 yaşındaki kaleci için Hollanda devi Ajax'ın devreye girdiği ve Fenerbahçe'ye 5 milyon euro bonservis bedeli önerdiği ileri sürülmüştü.

Sarı - lacivertli kulübe 2019'da transfer olan başarılı kaleci, Fenerbahçe formasıyla toplam 141 maça çıktı ve kalesinde 160 gol gördü.

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