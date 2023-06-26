Ve İlkay Gündoğan resmen imzayı attı! Serbest kalma bedeli ise dudak uçuklattı...

İspanya La Liga'nın son şampiyonu Barcelona, transfer çalışmalarına devam ediyor. Katalan devi, Manchester City ile geçtiğimiz yıl 3 kupa kazanan İlkay Gündoğan ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

32 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun serbest kalma maddesi ise 400 milyon Euro olarak belirlendi. İlkay Gündoğan, Barcelona'nın bu sezonki ilk transferi oldu.

MANCHESTER CITY'DEN TEŞEKKÜR

Öte yandan İngiliz ekibi Manchester City de resmi internet sitesinden 'Teşekkürler İlkay' başlığıyla yaptığı açıklamayla, tecrübeli futbolcuya Barcelona'da başarılar diledi.



