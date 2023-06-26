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  4. Ve İlkay Gündoğan resmen imzayı attı! Serbest kalma bedeli ise dudak uçuklattı...

Ve İlkay Gündoğan resmen imzayı attı! Serbest kalma bedeli ise dudak uçuklattı...

26.06.2023 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa uzanan Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Inter'i 1-0 mağlup ederek zafere ulaşmıştı. İngiliz devinin kaptanı İlkay Gündoğan, sözleşmesinin sona ermesinin ardından ayrılık yolunu tercih etmişti. Türk asıllı Alman futbolcunun yeni adresi ise resmen açıklandı. İlkay Gündoğan, İspanya La Liga'nın son şampiyonu Barcelona'ya transfer oldu. İşte detaylar...

İspanya La Liga'nın son şampiyonu Barcelona, transfer çalışmalarına devam ediyor. Katalan devi, Manchester City ile geçtiğimiz yıl 3 kupa kazanan İlkay Gündoğan ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

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32 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun serbest kalma maddesi ise 400 milyon Euro olarak belirlendi. İlkay Gündoğan, Barcelona'nın bu sezonki ilk transferi oldu.

MANCHESTER CITY'DEN TEŞEKKÜR

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Öte yandan İngiliz ekibi Manchester City de resmi internet sitesinden 'Teşekkürler İlkay' başlığıyla yaptığı açıklamayla, tecrübeli futbolcuya Barcelona'da başarılar diledi.


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