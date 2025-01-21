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Ve İsmail Kartal geri dönüyor! Teklifi kendisi de doğruladı... İşte yeni takımı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.01.2025 10:46
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Son olarak Süper Lig'de Fenerbahçe'yi çalıştıran ve Sarı-Lacivertliler ile topladığı 99 puanla birçok rekora imza atan İsmail Kartal yeşil sahalara geri dönüyor. Başarılı teknik adamın yeni adresi büyük oranda belli olurken, kendisi de bu görüşmeyi doğruladı. İşte detaylar...

Ve İsmail Kartal geri dönüyor! Teklifi kendisi de doğruladı... İşte yeni takımı

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin başında topladığı 99 puanla 2,61 puan ortalaması yakalan ve Fenerbahçe tarihinin en başarılı performansını elde eden teknik direktör İsmail Kartal yeşil sahalara geri dönüyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

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Yabancı haber kaynaklarından Shiralizadeh'in haberine göre; İsmail Kartal, İran'ın Persepolis takımı ile anlaşma sağladı. Persepolis yöneticilerinin anlaşmayı tamamlamak için Türkiye'ye gelmesi planlanıyor.

TEKLİF BELLİ OLDU

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Öte yandan Persepolis'in tecrübeli hocaya yıllık 2.5 milyon dolarlık bir teklif yaptığı öğrenildi.

KENDİSİ DE DOĞRULADI

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İran basını, İsmail Kartal ile Persepolis arasındaki anlaşmanın gerçekleştiğini duyurmuştu. Radyospor'a konuşan İsmail Kartal, "Henüz bir anlaşma yok. Görüşmeden sonra belli olacak" dedi.

MUSTAFA DENİZLİ DE ÇALIŞTIRMIŞTI

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Hatırlanacağı üzere Mustafa Denizli 2006-2007 ve 2011-2012 yıllarında Persepolis'te iki dönem görev almıştı.

Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal son dakika fenerbahçe
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