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  4. Ve Konyaspor resmen duyurdu! İlhan Palut sonrası yeni hoca Aleksandar Stanojevic oldu!

Ve Konyaspor resmen duyurdu! İlhan Palut sonrası yeni hoca Aleksandar Stanojevic oldu!

17.01.2023 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor, İlhan Palut ile yollarını ayırmasının ardından 49 yaşındaki Sırp teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile anlaşmaya vardı. Aleksandar Stanojevic için Konya Büyükşehir Stadyumu’nda basına kapalı imza töreni gerçekleştirildi. Stanojevic kendisini 1,5 yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Ve Konyaspor resmen duyurdu! İlhan Palut sonrası yeni hoca Aleksandar Stanojevic oldu!

Konyaspor, İlhan Palut ile yollarını ayırmasının ardından 49 yaşındaki Sırp Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic ile anlaşmaya vardı. Aleksandar Stanojevic için Konya Büyükşehir Stadyumu’nda basına kapalı imza töreni gerçekleştirildi.

SÖZLEŞMEYİ İMZALADI

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Stanojevic kendisini 1,5 yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

RESMİ AÇIKLAMA

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Konuyla ilgili Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Konyaspor’umuz, teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine, yöneticilerimiz İbrahim Şahin ve İsmail Yazıcı katıldı.Kariyerinde daha önce DL Aerbin, BJ Guoan, Maccabi Haifa, BJ Enterprises, PAOK, Al-Qadsiah FC ve BJ Renhe takımlarında görev yapan Stanojevic son olarak Partizan’da çalıştı.Sırp teknik adam 2009-10 ve 2010-11 yıllarında Partizan ile Sırbistan Lig Şampiyonluğu yaşarken yine 2010-11 sezonunda Sırbastin Lig Kupası’nı da kazanma başarısı göstermişti. Teknik direktörümüz Aleksandar Stanojevic'in yardımcılıklarını Branko Vukasinovic, Branimir Micovic, Nemanja Jovsic ve Radenko Pantovic yapacak" ifadeleri kullanıldı.


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