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Ve transfer resmen açıkladı! Jude Bellingham'ın yeni durağı Real Madrid! Bonservisi...

07.06.2023 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, İngiliz futbolcusu Jude Bellingham'ın transferi konusunda İspanya ekibi Real Madrid ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Ve transfer resmen açıkladı! Jude Bellingham'ın yeni durağı Real Madrid! Bonservisi...

İspanya La Liga'da sezonu 2'nci sırada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'ne yarı finalde veda eden Real Madrid, transfer çalışmalarına başladı. Dünya devi, Borussia Dortmund forması giyen 19 yaşındaki orta saha Jude Bellingham için Borussia Dortmund ile anlaşmaya vardı.

103 MİLYON EURO

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Borussia Dortmund'dan yapılan açıklamaya göre Madrid ekibi, bu transfer için 103 milyon Euro sabit transfer bedeli ödeyecek.

BONUSLAR DA VAR

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Yapılan açıklamada ayrıca İspanyol ekibinin ve oyuncunun sportif başarılarına göre değişkenlik gösterebilecek azami yüzde 30 oranında bonus ödeneceği belirtildi.

DORTMUND'A 25 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

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2020 yılında Birmingham City'den Borussia Dortmund'a 25 milyon Euro bedel ile transfer olan Bellingham bu sezon çıktığı 42 maçta 14 gol atıp 7 asist yapma başarısı gösterdi. 19 yaşındaki oyuncu, İngiltere Milli Takım formasını da 24 kez terletti.


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