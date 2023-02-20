Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk gibi oyuncuların yer alacağı Veda Mektubu dizisi için geri sayım başladı. Kanal D ekranlarında yayınlanması beklenen Veda Mektubu dizisinin konusu ve yayın tarihi merak ediliyor. Peki Veda Mektubu dizisi ne zaman başlayacak? Veda Mektubu dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte yayın tarihi!

VEDA MEKTUBU DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Veda Mektubu dizisi ilk bölümüyle 27 Şubat Pazartesi akşamı 20:00'da Kanal D ekranlarında olacak.

VEDA MEKTUBU DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Gerçek bir hikayeden uyarlanan Veda Mektubu dizisinde, modern ve güçlü iş kadını Alanur ve geleneklerinden vazgeçemeyen Antakyalı bir iş adamı olan Ziya'nın hikayesi işlenir. Geçmişte yaşadıkları aşkı aileleri yüzünden geride bırakmaları ve farklı hayatlarda yollarına devam ettikleri dizide Alanur ve Ziya'nın yıllar önce ayrılan yolu çocukları Aslı ve Mehmet'in aşkı ile yeniden kesişir.

VEDA MEKTUBU DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?