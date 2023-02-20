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Veda Mektubu dizisi ne zaman başlayacak? Veda Mektubu dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte yayın tarihi!

20.02.2023 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından televizyon kanalları dizi ve program yayınlarını ertelemişti. Kanalların yavaş yavaş normale dönmeye başlamasıyla, yeni dizi Veda Mektubu'nun ne zaman yayınlanacağı belli oldu. Peki Veda Mektubu dizisi ne zaman başlayacak? Veda Mektubu dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte yayın tarihi!

Veda Mektubu dizisi ne zaman başlayacak? Veda Mektubu dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte yayın tarihi!

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk gibi oyuncuların yer alacağı Veda Mektubu dizisi için geri sayım başladı. Kanal D ekranlarında yayınlanması beklenen Veda Mektubu dizisinin konusu ve yayın tarihi merak ediliyor. Peki Veda Mektubu dizisi ne zaman başlayacak? Veda Mektubu dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte yayın tarihi!

VEDA MEKTUBU DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Veda Mektubu dizisi ilk bölümüyle 27 Şubat Pazartesi akşamı 20:00'da Kanal D ekranlarında olacak.

Veda Mektubu dizisi ne zaman başlayacak? Veda Mektubu dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte yayın tarihi!

VEDA MEKTUBU DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Gerçek bir hikayeden uyarlanan Veda Mektubu dizisinde, modern ve güçlü iş kadını Alanur ve geleneklerinden vazgeçemeyen Antakyalı bir iş adamı olan Ziya'nın hikayesi işlenir. Geçmişte yaşadıkları aşkı aileleri yüzünden geride bırakmaları ve farklı hayatlarda yollarına devam ettikleri dizide Alanur ve Ziya'nın yıllar önce ayrılan yolu çocukları Aslı ve Mehmet'in aşkı ile yeniden kesişir.

VEDA MEKTUBU DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Nurgül Yeşilçay
  • Selim Bayraktar
  • Rabia Soytürk
  • Emre Kıvılcım
  • Bennu Yıldırımlar
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