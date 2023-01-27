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Veda Mektubu dizisiyle ekrana dönen Nurgül Yeşilçay eski hallerini paylaştı! "20 yıl önce..."

27.01.2023 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı oyunculuğu ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Nurgül Yeşilçay son olarak eski hallerini paylaşarak sitem etti. Nurgül Yeşilçay'ı görenler "Sen yıllara meydan okuyorsun üzülme" dedi.

Veda Mektubu dizisiyle ekrana dönen Nurgül Yeşilçay eski hallerini paylaştı! "20 yıl önce..."

Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar'ın başrolünde yer aldığı 'Veda Mektubu' dizisiyle ekrana dönüyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık dikkat çeken Yeşilçay son olarak eski hallerine dair paylaşımlar yaptı.

TBT yapan güzel oyuncu "Önümüze bakıyoruz yok bir daha tbt" dedi.

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Nurgül Yeşilçay daha sonra takipçilerini 20 yıl öncesine götürdü ve "Şu da 20 yıl önce e iş mi bu? Hayır yalnız kaz ayağı deseni hep mi moda olur" dedi.

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Güzel oyuncunun eski hallerini görenler "Sen yıllara meydan okuyorsun üzülme" dedi.

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Nurgül Yeşilçay sosyal medya Oyuncu

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