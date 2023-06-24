Veda Mektubu'nun Alanur'u Nurgül Yeşilçay sevgilisi Necati Kocabay ile evleniyor mu? Açıklaması şaşırttı

Başrollerini Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar ile paylaştığı Veda Mektubu dizinde hayat verdiği "Alanur" karakteriyle sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay son olarak fit haliyle çok konuşulmuştu.

Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz akşam Rumelihisarı’nda görüntülendi. Sosyal medyada paylaştığı videolar ile de gündem olan Yeşilçay'a evlilik sorusu yöneltildi.

Uzun süredir Necati Kocabay ile aşk yaşayan Nurgül Yeşilçay, "Evlilik hazırlıkları nasıl gidiyor?" sorusuna, "Düğünü mutlaka yapmak istiyoruz ama hazırlıklarına üşeniyoruz. Üşenme aşamasını geçemedik. Bence çok zor bir şey" diye cevap vermişti.

"EVLENMEYE HÂLÂ ÜŞENİYORUM"

Ünlü oyuncuya bu durum hatırlatılınca Yeşilçay, "Evlenmeye hâlâ üşeniyorum. Olmayacak galiba bu iş. Alıştık böyle yaşamaya. Eskiden ufaktan üşeniyordum ama şimdi daha da çok üşeniyoruz. Ekonomik kriz de var zaten. Bence herkes üşeniyor" diye cevap verdi.

