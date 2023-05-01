Veda Mektubu'nun Ziya'sı Selim Bayraktar 5 yıllık aşkıyla evlendi! Bakın eşi kim çıktı

Oyuncu Selim Bayraktar 5 yıldır Emel Karaköse ile birlikteydi. Beraberliklerini evlilik ile taçlandıran çiftin düğünlerine ünlüler dünyasından isimler katıldı.

5 YILLIK AŞK EVLİLİKLE TAÇLANDI

Oyuncu Selim Bayraktar meslektaşı Emel Karaköse ile evlendi. Çift 5 yıldır beraberlik yaşıyordu.

Selim Bayraktar ve Emel Karaköse sade bir törenle dünyaevine girdi.

İkiliyi en mutlu günlerinde yakın arkadaşları yalnız bırakmadı.

BAKIN EŞİ KİM ÇIKTI

3 Mart 1984 tarihinde Türkiye'de dünyaya gelen Emel Karaköse, eşi gibi oyuncu çıktı. Oyunculuk kariyerinin başlangıcını 2016 yılı Pakistan yapımı olan "Revenge of the Worthless" adlı film ile yapan Karaköse, 2017 yılı Türkiye yapımı Deccal 2 adlı filmde de rol aldı.

2018 yılı yapımı olan ve kadrosunda Selim Bayraktar, Erkan Can ve Ayşen Gruda'nın da yer aldığı "Sevgili Komşum" adlı yapımda da kadroda kendisine yer bulan Emel Karaköse, filmden rol arkadaşı olan Selim Bayraktar ile evlendi.



