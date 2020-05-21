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VEDAŞ’tan bayram mesaisi

VAN HABERLERİ  | 21.05.2020 17:07 | Son Güncelleme

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.

VEDAŞ’tan bayram mesaisi

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), Ramazan Bayramı’nda da enerji arzında aksama yaşanmaması için hazırlıklarını tamamladı.
Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde yaklaşık 400 araç ve 1000 personel ile bayram süresince görev başında olacaklarını belirten VEDAŞ Sistem İşletme Grup Müdürü Beytullah Özbayram, “Pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı ve halkımızın evde geçireceği bayram günlerinde verdiğimiz hizmette aksama yaşanmaması için gerekli tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Elektrik dağıtım sektöründe ülkemizin en büyük akıllı şebeke sistemini yöneten merkezimiz, elektrik şebekesini dijital ortamda izleyerek arızalara uzaktan müdahale edebildiğimiz SCADA merkezimiz ve sahada 7/24 görev yapacak personelimiz ile bayram boyunca da kesintisiz enerji için görev başında olacağız” ifadesinde bulundu.
“İletişim kanallarımız 7/24 hizmet verecek”
Bayram süresince de vatandaşların kendilerine rahatlıkla ulaşabilmesi için tüm iletişim kanallarının 7/24 hizmet vereceğini belirten Özbayram, “186 telefon numaralı çağrı merkezimiz, www.vedas.com.tr internet sayfamızın online işlemler menüsü, 0 538 655 28 28 whatsapp ihbar hattımız, canlı chat sistemimiz ve alternatif diğer iletişim kanallarımızda görevli müşteri temsilcilerimiz bayram süresince de tüketicilerimize 7/24 hizmet verecektir. VEDAŞ ailesi olarak bayramın; sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini diler, halkımızın mübarek Ramazan Bayramı’nı kutlarım” dedi.

VEDAŞ’tan bayram mesaisi

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