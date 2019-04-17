Vedat Muric: Kimin şampiyon olup küme düşeceği bizi ilgilendirmiyor

Muric, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 6 yıldır güzel anıları olduğunu ve Türk vatandaşlığı almış olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Türkiye'deki en iyi yılını bu sezon yaşadığını belirten Muric, "Futbol olarak bu yıl çok özel bir yıl. Oynadığım takıma ilk kez bu kadar katkı sağlıyorum. Rize serüveni çok iyi başlamıştı. Süper Lig'de ilk devre takımca kötüydük ama ikinci devre toparlanarak özel serüveni devam ettirdiğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı. Muric, Rize ve Kosova insanının, konuşma, yaşam tarzı ve karakterlerinin birbirine çok yakın olduğunu dile getirerek, mutlu olduğu Rize'de daha çok mutluluk yaşamak istediğini vurguladı. Hedefinin her zaman takıma katkı sağlamak olduğunun altını çizen Kosovalı oyuncu, "Gol, asist veya performansımla takıma katkı sağlamaya çalışıyorum ama maçlarda gol atınca, asist yapınca mutlu oluyorum. Forvet gol ile tartılan bir mevki. O nedenle ne kadar çok gol atarsam o kadar çok öz güvenli oluyorum. Takıma katkı sağlamış oluyorum. Gol attığım, asist yaptığım için mutluyum. Ligin bitimine 6 maç kaldı. Elimden geldiğince katkı sağlamaya devam etmek istiyorum." diye konuştu.

"Okan hoca çok babacan." değerlendirmesinde bulunan Muric, sözlerini şöyle sürdürdü: "Herkese çok babacan yaklaştı. İlk devre bir maç kazandık. Ona rağmen bize 'İyi takımsınız.' dedi. Biz de onun bize verdiği güven ve aramıza katılan oyuncuların uyumu ile çok iyi bir grup olduk. İkinci yarı seri yakaladık. Yeni gelen arkadaşları iyi karşılamamız, içerideki uyum, başarıyı getirdi." Muric, şampiyonluk yarışının hiçbir zaman kendilerini ilgilendirmediğine dikkati çekerek, şunları söyledi: "Kim şampiyonluğa, kim düşmeye oynuyor, bizi takım olarak hiç ilgilendirmiyor. Biz öncelikle Çaykur Rizespor arması ve formasıyla ne kadar üste çıkabiliriz, bunun hedefindeyiz. Bunun bilincindeyiz. Başakşehir, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, hiç fark etmez. Biz kim ile oynadıysak dişe-diş mücadele ettik. Galibiyetler aldık içeride Fenerbahçe'ye karşı. Dışarıda nasıl yenildiğimizi zaten konuşmayalım." Medyada büyük maçlar öncesinde veya zaman zaman kendisi ve takım arkadaşları hakkında çıkan haberleri dikkate almadıklarını aktaran Muric, şöyle devam etti:

"Çıkan haberlerin bizi etkileyeceğini düşünmüyorum. 'Ben etkilenirim' diyen bir futbolcu varsa ben kesinlikle katılmıyorum. Bu haberler insanları daha çok motive eder. Her futbolcunun büyük kulüplerle anılması hayalidir. Herkesin bu kulüplerle anılması hoşuna gider. Öz güvenini artırır. Bu maçlar öncesinde takım olarak ne kadar pozitif hazırlanırsanız o kadar iyi sonuç almaya yakın olursunuz. Haberler kimseyi etkilemez." Muric, Çaykur Rizespor'da 15'inci ayını geçirdiğini belirterek, taraftarın çok ciddi bir artış gösterdiğini ve bunun kendilerini çok olumlu etkilediğini vurguladı. "RİZESPOR TARAFTARI FUTBOLU BİLİYOR" Özellikle ikinci yarıda çok ciddi bir taraftar desteği olduğuna vurgu yapan golcü oyuncu, "Rizespor taraftarı futbolu biliyor. Futbolu değerlendiriyor. Değerlendirdiklerinde mağlup olsak bile bize desteğe geliyor. Özellikle içeride oynadığımız son 5 maç stat tamamen doldu. Taraftar futbolcu için itici güç. Koltukların dolu olmasını görmek bizleri mutlu ediyor. Son dakikalarda yorulduğumuzda onların desteği bize itici güç oluyor. Kalan maçlarımızda desteklerini arkamıza alıp, kayıpsız geçeceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.