Vedat Muriqi 2. kez baba oldu

Eşini yalnız bırakmayarak İstanbul'a gelen Muriqi'in akşam saatlerinde bir kızı dünyaya geldi. Kızına Leyan ismini koyan Muriç'in 2 yaşında merhum babasının ismini koyduğu Orhan adında bir oğlu da var. Muriç, eşi Edibe'yle birlikte yeni doğan kızının fotoğrafını paylaştı.
KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA
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