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Vedat Muriqi 2. kez baba oldu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.11.2020 08:31 | Son Güncelleme

Sezon başında Fenerbahçe'den bonuslarla birlikte 20 milyon Euro'ya Lazio'ya transfer olan Kosovalı Vedat Muriqi, ikinci kez baba oldu.

Vedat Muriqi 2. kez baba oldu

Eşini yalnız bırakmayarak İstanbul'a gelen Muriqi'in akşam saatlerinde bir kızı dünyaya geldi. Kızına Leyan ismini koyan Muriç'in 2 yaşında merhum babasının ismini koyduğu Orhan adında bir oğlu da var. Muriç, eşi Edibe'yle birlikte yeni doğan kızının fotoğrafını paylaştı.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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