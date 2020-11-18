Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi piyangosu

Fenerbahçe'den İtalya Serie A Ligi ekibi Lazio'ya 17.5 milyon Euro'ya transfer olan Vedat Muriqi'in sözleşmesinde yer alan bir detay ile ilgili İtalyan basınında bir iddia ortaya atıldı.

İLK TAKSİT ÖDENDİ

II Tempo'da yer alan habere göre, Lazio'nun 17.5 milyon Euro'yu sarı-lacivertli takıma 4 taksit şeklinde ödeyeceği ve ilk taksit olan 4 milyon 875 bin Euro'yu da yatırdığı belirtildi.

İKİNCİ ÖDEMEYİ ERTELEMEK İSTİYORLAR

İkinci ödemenin de ilk ödeme ile aynı olduğu ve Lazio'nun bu ödemeyi ocak ayına kadar ertelemeye çalıştığı öğrenildi. İtalyan ekibinin normalde ikinci ödemeyi bu yılın son ayına kadar yapması gerekiyordu.

Lazio'nun ikinci taksiti bu yılın sonuna kadar ödememesi durumunda sözleşme gereği %18 daha fazlasını Fenerbahçe'ye verecek. Bu ücrette yaklaşık olarak 900 ila 950 bin Euro arası gibi bir ücrete tekabül ediyor.

SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Öte yandan Lazio ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalayan Kosovalı oyuncu; bu sezon forma giydiği 7 maçta gol atma başarısı gösteremedi.

FENERBAHÇE'NİN VEDAT MURİQİ'İN KAP AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

Vedat Muriqi'in İtalyan Kulübü S.S. Lazio'ya, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 17.500.000 Euro net bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır.

Transfer bedeline ilaveten, S.S. Lazio kulübünün sportif sonuçlarına bağlı olarak S.S. Lazio, Kulübümüze aşamalı olarak azami net 2.500.000 Euro bonus bedeli ödeyecektir.

Ayrıca, S.S. Lazio tarafından Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde S.S. Lazio tarafından elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak Kulübümüze %5 bonus bedeli ödeyecektir.

(AJANSSPOR)