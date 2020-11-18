Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi piyangosu

Fenerbahçe'den İtalya Serie A Ligi ekibi Lazio'ya 17.5 milyon Euro'ya transfer olan Vedat Muriqi'in sözleşmesinde yer alan bir detay ile ilgili İtalyan basınında bir iddia ortaya atıldı.
II Tempo'da yer alan habere göre, Lazio'nun 17.5 milyon Euro'yu sarı-lacivertli takıma 4 taksit şeklinde ödeyeceği ve ilk taksit olan 4 milyon 875 bin Euro'yu da yatırdığı belirtildi.
İkinci ödemenin de ilk ödeme ile aynı olduğu ve Lazio'nun bu ödemeyi ocak ayına kadar ertelemeye çalıştığı öğrenildi. İtalyan ekibinin normalde ikinci ödemeyi bu yılın son ayına kadar yapması gerekiyordu.
Lazio'nun ikinci taksiti bu yılın sonuna kadar ödememesi durumunda sözleşme gereği %18 daha fazlasını Fenerbahçe'ye verecek. Bu ücrette yaklaşık olarak 900 ila 950 bin Euro arası gibi bir ücrete tekabül ediyor.
Öte yandan Lazio ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalayan Kosovalı oyuncu; bu sezon forma giydiği 7 maçta gol atma başarısı gösteremedi.
Vedat Muriqi'in İtalyan Kulübü S.S. Lazio'ya, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 17.500.000 Euro net bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır.
Transfer bedeline ilaveten, S.S. Lazio kulübünün sportif sonuçlarına bağlı olarak S.S. Lazio, Kulübümüze aşamalı olarak azami net 2.500.000 Euro bonus bedeli ödeyecektir.
Ayrıca, S.S. Lazio tarafından Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde S.S. Lazio tarafından elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak Kulübümüze %5 bonus bedeli ödeyecektir.
(AJANSSPOR)
Ekimde en çok konuşulan F.Bahçe
F.Bahçe'de 2. Merih Demiral vakası
Avcı'nın önceliği savunma ve bütünlük
Eski kulüp başkanı hayatını kaybetti
Almanya'dan çok ağır yenilgi
Sergen Yalçın: Caner'in takımda kalmasını istemiyordum
Aziz Yıldırım'a büyük gurur! İsmi tabelaya asıldı...
Onyekuru, Süper Lig'e geri dönüyor! Anlaşma tamam...
Eski Fenerbahçeli, Galatasaray yolunda...
Interli futbolcu Kolarov koronavirüse yakalandı
Abdullah Avcı: Klopp bile yapamadı!
Ronaldo'yu hiç böyle görmediniz! Gözyaşlarını tutamadı...
Beşiktaş'tan beklenen koronavirüs açıklaması geldi
Dünyaca ünlü yıldız futbolu bıraktı!
Okuyucu Yorumları 1 yorum