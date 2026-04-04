Vedat Muriqi Arda Güler'i son anda yıktı! Son dakikada attığı gol sonrası hüngür hüngür ağladı

SON DAKİKA: Real Madrid önünde 90+1. dakikada sahneye çıkarak ağları sarsan Vedat Muriqi, Mallorca’ya hayat öpücüğü verirken Madrid’i adeta yıktı. Golden sonra sevincini yaşamak yerine saha kenarında dizlerinin üzerine çöküp hıçkıra hıçkıra ağlayan tecrübeli golcünün o anları, dünya futbol kamuoyunun gündemine oturdu. Galibiyetin ötesine geçen bu duygusal patlama, gecenin en çok konuşulan olayı oldu.

Burak Kavuncu

La Liga'nın 30. haftasında Real Madrid’in şampiyonluk yolunda yara aldığı gecede, Kosovalı golcü Vedat Muriqi attığı kritik golle sadece skoru değil, futbolseverlerin kalbini de mühürledi.

MALLORCA'DA TARİHİ GECE: VEDAT MURIQI REAL MADRID’İ YIKTI!

İspanya La Liga’da şampiyonluk yarışını altüst eden, futbolseverlerin hafızasından silinmeyecek dramatik bir gece yaşandı. Mallorca’nın Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, Real Madrid deplasmanında 90+1’inci dakikada attığı golle başkent devini şoka uğratırken, gol sonrası sergilediği duygusal anlar maça damgasını vurdu.

90+1'DE GELEN SOĞUK DUŞ

Real Madrid’in mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı ve baskı kurduğu mücadelenin son anlarında sahneye Vedat Muriqi çıktı. Gelişen ani atakta ceza sahası içinde klasını konuşturan tecrübeli forvet, ağları sarsarak skoru Mallorca lehine tayin etti. Aldığı bu galibiyetle düşme hattında çok önemli bir galibiyete imza atan Mallorca'da Muriqi golün ardından yere yığıldı.

GOL SONRASI GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Golden sonra büyük bir sevinç yaşanması beklenirken, Muriqi’nin tepkisi herkesi şaşırttı. Kosovalı golcü, saha kenarına doğru koşarken bir anda dizlerinin üzerine çöktü ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Takım arkadaşlarının teselli etmekte zorlandığı golcü oyuncunun bu hali, maçın skorundan daha çok konuşulur hale geldi.

"ÇOK MUTLUYUM..."

Vedat Muriqi: Haftasonu üzücü bir şekilde Türkiye'ye elendik. Maçın ardından anlamsız ve saçma şekilde bir taraftar bana iftira attı. Bugün Real Madrid karşısında golü atıp Kosova halkını gururlandırdığım için çok mutluyum.

Vedat Muriqi Arda Güler son dakika gol real madrid
Okuyucu Yorumları
Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bize atamadı Real e attı iyi :))
ödeştiler
bu tello nun patlama yapacağı belliydi... bize atamadı...... dünya devini devirdi... muriç i severim..... fenerbahçe ye alın .. bakalım... bir daha deneyelim bari... halandı alamayacağımıza göre.....
