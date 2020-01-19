Vedat Muriqi: Bilerek yapsam formayı çıkarırdım!

Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen Vedat Muriqi, karşılaşmada gördüğü ikinci sarı kart hakkında açıklamalarda bulundu.

Sarı - lacivertli kulübün resmi internet sitesine konuşan Vedat, "Planlama yapsam gol atınca formamı falan çıkarırdım" dedi.

VEDAT MURİQİ'NİN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

"Benim ve takım arkadaşlarım için galip gelmemiz çok önemliydi. Tek düşüncemiz şampiyonluk. Sadece saha içine konsantreyiz. Başka bir düşüncemiz yok. Maç sonrası gördüğüm kartla ilgili çıkarılan dedikoduların farkındayım. Bununla ilgili konuşmaya bile gerek yok aslında. Nabzın 180'e çıktığı bir iş yapıyoruz. Sahadayken aklımızda sadece oynadığımız maçı kazanmak oluyor. Rakip hızlı başlamasın diye refleks olarak yaptığım bir hareketi planlanmış gibi yorumlayanlar olmuş. Planlama yapsam gol atınca formamı falan çıkarırdım. Bu kişiler içinde takımımıza karşı algı oluşturmak için uğraşan insanlar olduğunu ben de tüm camiamız da iyi biliyor. Biz 29'uncu şampiyonluğa konsantreyiz ve bunu da taraftarımızla başaracağız"

