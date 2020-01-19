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  4. Vedat Muriqi: Bilerek yapsam formayı çıkarırdım!

Vedat Muriqi: Bilerek yapsam formayı çıkarırdım!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.01.2020 15:06 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Vedat Muriqi, Gaziantep FK maçında cezalı duruma düşmesi hakkında konuştu.

Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen Vedat Muriqi, karşılaşmada gördüğü ikinci sarı kart hakkında açıklamalarda bulundu.

Sarı - lacivertli kulübün resmi internet sitesine konuşan Vedat, "Planlama yapsam gol atınca formamı falan çıkarırdım" dedi.

VEDAT MURİQİ'NİN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

"Benim ve takım arkadaşlarım için galip gelmemiz çok önemliydi. Tek düşüncemiz şampiyonluk. Sadece saha içine konsantreyiz. Başka bir düşüncemiz yok. Maç sonrası gördüğüm kartla ilgili çıkarılan dedikoduların farkındayım. Bununla ilgili konuşmaya bile gerek yok aslında. Nabzın 180'e çıktığı bir iş yapıyoruz. Sahadayken aklımızda sadece oynadığımız maçı kazanmak oluyor. Rakip hızlı başlamasın diye refleks olarak yaptığım bir hareketi planlanmış gibi yorumlayanlar olmuş. Planlama yapsam gol atınca formamı falan çıkarırdım. Bu kişiler içinde takımımıza karşı algı oluşturmak için uğraşan insanlar olduğunu ben de tüm camiamız da iyi biliyor. Biz 29'uncu şampiyonluğa konsantreyiz ve bunu da taraftarımızla başaracağız"

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Vedat Muriqi Gaziantep FK Fenerbahçe

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
neyin 29 be gafiller ancak kendinizi avutursunuz federasyonun tescillediği 19 şamp var tabi birinide Trabzonspor dan aşırdınız yoksa 18 idi bir Türk atasözü derki aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış anladınız siz
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