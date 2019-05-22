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Vedat Muriqi'den transfer açıklaması

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 22.05.2019 21:32 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor'un Kosovalı forveti Vedat Muric, isminin Fenerbahçe ile geçmesiyle ilgili olarak "Transfer konusuyla ilgili büyüklerimiz, başkanımız hepsi ilgileniyor. Benim için önemli olan saha içi" ifadesini kullandı.

Vedat Muriqi'den transfer açıklaması

Muric, VAR'la ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine, VAR'a karşı olmadığını belirterek, şunları ifade etti:

"Kimsenin hakkı yenmiyor diye düşünüyorum ama hakkaniyetli kullanıldığı zaman öyle oluyor. Benim beş golümün iptal olması şans, yapacak bir şey yok. Hakem golü verince daha sonra VAR'dan iptal olunca ister istemez bir moral çöküntüsü yaşıyoruz. Çabuk bir şekilde toparlamaya çalışıyoruz ama toparlamak için biraz zaman kaybediyoruz. Beş golüm iptal oldu, önemli değil. Elimizden geldiğince gol atmaya çalışacağız."

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Vedat Muriqi Çaykur Rizespor

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