Vedat Muriqi'den transfer açıklaması

Muric, VAR'la ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine, VAR'a karşı olmadığını belirterek, şunları ifade etti:
"Kimsenin hakkı yenmiyor diye düşünüyorum ama hakkaniyetli kullanıldığı zaman öyle oluyor. Benim beş golümün iptal olması şans, yapacak bir şey yok. Hakem golü verince daha sonra VAR'dan iptal olunca ister istemez bir moral çöküntüsü yaşıyoruz. Çabuk bir şekilde toparlamaya çalışıyoruz ama toparlamak için biraz zaman kaybediyoruz. Beş golüm iptal oldu, önemli değil. Elimizden geldiğince gol atmaya çalışacağız."
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