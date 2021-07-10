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Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye transfer olabilir

10.07.2021 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadrosuna yeni bir golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Vedat Muriqi'in durumuna göre harekete edecek. Eğer Vedat, Lazio tarafından satış listesine konursa Fenerbahçe satın alma opsiyonuyla birlikte Vedat'ı 1 yıllığına kiralayacak.

Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye transfer olabilir

Fenerbahçe'nin santrfor mevkine en az 1 hatta 2 transfer yapmayı planlıyor. Yönetimin girişimde bulunduğu Pereira'nın da onayladığı bir isim olan Vedat Muriqi'in Lazio'daki geleceği 1 Ağustos tarihinde belli olacak.

Çünkü Lazio'nun yeni teknik patronu Maurizio Sarri, takımda kalacak ve gidecek oyuncuları 1 Ağustos tarihinde belirleyeceğini açıkladı.

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Sarri, Vedat Muriqi'in takımda kalmasına karar verirse temas halinde olan santrforlardan birisi takıma dahil edecek. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, eğer Vedat satış listesine konursa Fenerbahçe satın alma opsiyonuyla birlikte Vedat'ı 1 yıllığına kiralayacak.

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Lazio'ya geçtiğimiz sezon yaklaşık 20 milyon Euro bonservis bedeliyle satılan Vedat, İtalyan ekibinde istediği kadar süre alamamıştı. Kosovalı futbolcunun da yeniden çubuklu formaya sıcak baktığı ve geri dönebileceğini Fenerli kurmaylara ilettiği ifade edildi.


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Anahtar Kelimeler:
Vedat Muriqi Fenerbahçe Futbol Kulübü Vitor Pereira
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