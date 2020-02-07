Vedat Muriqi için konuşulan rakam 35 milyon Euro

Fenerbahçe'de bu sezon başarılı bir görüntü sergileyen Vedat Muriqi'in talipleri her geçen gün artıyor. Hem İngiliz hem de Fransız basınında yer alan haberlerde; Monaco'nun Muriqi'i gündemine aldığı belirtildi.

Haberde; Monaco'da iyi bir dönem geçiren Islam Slimani'nin İngiltere'ye dönmek istediği kaydedildi. Slimani'yi kadrosunda kiralık bulunduran Fransa Ligue 1 temsilcisinin bu nedenle Kosovalı forveti listesine aldığı aktarıldı. Gelecek sezon forvet hattında bonservisiyle bir oyuncu kazandırmak isteyen Monaco'nun 25 yaşındaki golcüyü sezon sonuna kadar takip edeceği ve listesinde tuttuğu bildirildi.

FENERBAHÇE SATMAK ZORUNDA

Birmingham.mail'in haberine göre ise; Tottenham ve Burnley'in ardından Aston Villa da Vedat Muriqi'yi gündemine aldı. Haberde Villa'nın oyuncuyu sezon sonuna kadar izleyeceği bilgisine yer verildi.

İngiliz ekibinin yetkilileri Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı son lig maçını da yakından takip etti. Bu izlemeler devam edecek. Hollanda basınında çıkan haberlere göre de Sarı-Lacivertliler'in 25 yaşındaki oyuncunun satışından 35 milyon Euro gelir beklediği iddia edildi.