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Vedat Muriqi için konuşulan rakam 35 milyon Euro

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.02.2020 08:28 | Son Güncelleme

Tottenham ve Burnley'in ardından Aston Villa ile Monaco da Vedat Muriqi ile ilgilenmeye başladı. Hollanda basınına göre de başarılı golcünün satışından Fenerbahçe 35 milyon Euro gelir bekliyor.

Fenerbahçe'de bu sezon başarılı bir görüntü sergileyen Vedat Muriqi'in talipleri her geçen gün artıyor. Hem İngiliz hem de Fransız basınında yer alan haberlerde; Monaco'nun Muriqi'i gündemine aldığı belirtildi.

Haberde; Monaco'da iyi bir dönem geçiren Islam Slimani'nin İngiltere'ye dönmek istediği kaydedildi. Slimani'yi kadrosunda kiralık bulunduran Fransa Ligue 1 temsilcisinin bu nedenle Kosovalı forveti listesine aldığı aktarıldı. Gelecek sezon forvet hattında bonservisiyle bir oyuncu kazandırmak isteyen Monaco'nun 25 yaşındaki golcüyü sezon sonuna kadar takip edeceği ve listesinde tuttuğu bildirildi.

FENERBAHÇE SATMAK ZORUNDA

Birmingham.mail'in haberine göre ise; Tottenham ve Burnley'in ardından Aston Villa da Vedat Muriqi'yi gündemine aldı. Haberde Villa'nın oyuncuyu sezon sonuna kadar izleyeceği bilgisine yer verildi.

İngiliz ekibinin yetkilileri Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı son lig maçını da yakından takip etti. Bu izlemeler devam edecek. Hollanda basınında çıkan haberlere göre de Sarı-Lacivertliler'in 25 yaşındaki oyuncunun satışından 35 milyon Euro gelir beklediği iddia edildi.

Fenerbahçe'nin Finansal Fair Play kuralları dahilinde yeni sezonda transfer yapması için satış gelirine mutlaka ihtiyacı var.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

25 yaşındaki forvet, bu sezon Fenerbahçe'de 21 maçta 13 gol attı ve 5 asist yaptı. Vedat Muriqi'nin F.Bahçe ile 2023 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Vedat'ın 2016 yılında Gençlerbirliği forması giydiği dönemde piyasa değeri 1 milyon Euro'ydu. Kosovalı 4 sene içinde gösterdiği performansla piyasa değerini 12 milyon Euro'ya kadar çıkardı.

Rize, Vedat'ın olası bir satışından yüzde 15 pay alacak. İngiliz ekibi Burnley, Vedat F.Bahçe'ye 25 milyon Euro'luk bir teklifte bulunmuştu.

(AKŞAM)

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