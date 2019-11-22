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Vedat Muriqi için Lazio'dan 8 milyon Euro teklif

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.11.2019 08:08 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli'nin golcü futbolcusu Vedat Muriqi'e, Lazio'dan transfer teklifi geldi.

Fenerbahçe'de ve Kosova Milli Takımı'nda sergilediği başarılı performansla Avrupa'da birçok kulübün radarına giren Vedat Muriqi için Lazio devrede. İtalyan kulübünün Fenerbahçe'ye ilk teklifi yaptığı iddia edildi.

LAZİO'DAN TRANSFER TEKLİFİ

Sezon başında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın transferinde büyük bir yarışa girdiğİ Vedat Muriqi, sarı lacivertli takımda attığı gollerle adından sıkça söz ettirdi. Daha önce Tottenham'ın listesinde olduğu iddia edilen Kosovalı golcü için Lazio devrede.

İtalyan basınında Calciomercato'nun haberine göre, Lazio kulübü Vedat Muriqi için 8 milyon euro teklif etti. Ancak Fenerbahçe'nin bu teklife sıcak bakmadığı ve 10 milyon euro altındaki teklifleri kabul etmeyecekleri öğrenildi. Fenerbahçe yönetiminin ayrıca şampiyonluk yarışı verdikleri bu sezon Vedat Muriqi'i kesinlikle satmayı düşünmediği de gelen haberler arasında.

(FUTBOL ARENA)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Vedat Muriqi lazio İtalya serie a Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
Lazio = Dev. Nasıl sesli güldüm nasıl
şayet FB seneye şampiyonlar liginde oynarsa,muric 15-20 milyon yapar
Dev kulüp derken ???? 8 milyona kramponlarını veririz işlerine gelirse
lazio mu dev klüp ????
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