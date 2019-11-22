Vedat Muriqi için Lazio'dan 8 milyon Euro teklif

Fenerbahçe'de ve Kosova Milli Takımı'nda sergilediği başarılı performansla Avrupa'da birçok kulübün radarına giren Vedat Muriqi için Lazio devrede. İtalyan kulübünün Fenerbahçe'ye ilk teklifi yaptığı iddia edildi.

LAZİO'DAN TRANSFER TEKLİFİ

Sezon başında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın transferinde büyük bir yarışa girdiğİ Vedat Muriqi, sarı lacivertli takımda attığı gollerle adından sıkça söz ettirdi. Daha önce Tottenham'ın listesinde olduğu iddia edilen Kosovalı golcü için Lazio devrede.

İtalyan basınında Calciomercato'nun haberine göre, Lazio kulübü Vedat Muriqi için 8 milyon euro teklif etti. Ancak Fenerbahçe'nin bu teklife sıcak bakmadığı ve 10 milyon euro altındaki teklifleri kabul etmeyecekleri öğrenildi. Fenerbahçe yönetiminin ayrıca şampiyonluk yarışı verdikleri bu sezon Vedat Muriqi'i kesinlikle satmayı düşünmediği de gelen haberler arasında.

(FUTBOL ARENA)

