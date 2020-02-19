Vedat Muriqi'in menajerinden transfer açıklaması

Menajer Haluk Canatar'dan son dakika Vedat Muriqi açıklaması geldi. Canatar sosyal medya hesabından ortaya atılan bazı iddiaları yalanladı.
"Temsilciliğini yaptığım profesyonel futbolcu Vedat Muriqi ile ilgili, devre arası kendisine gelen transfer teklifleri sebebi ile aklının karıştığı iddiaları tamamen asılsız olup, kulübünde oynamaktan son derece mutlu olmakla birlikte şampiyonluk başarısına ulaşmak ve önümüzdeki sezon yeni başarılara ulaşmak ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilmekten başka hiç bir düşüncesi yoktur."
Beşiktaş'tan sürpriz transfer!
Erling Haaland durdurulamıyor
Ergin Ataman'dan Galatasaray itirafı
Vedat Muriqi'nin menajerinden transfer açıklaması
Fatih Terim'den Falcao kararı
Borussia Dortmund avantajı kaptı
Beşiktaş'tan Göztepe ve hakem açıklaması
F.Bahçe ve G.Saray'a PFDK şoku!
F.Bahçe, G.Saray derbisinin bilet fiyatlarını açıkladı!
Ali Tandoğan dönemi sona erdi
Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber
Kendi oyuncusunu tokatladı
Real'e Celta çelmesi
Okuyucu Yorumları 5 yorum