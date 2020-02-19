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Vedat Muriqi'in menajerinden transfer açıklaması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.02.2020 09:41 | Son Güncelleme

Vedat Muriqi'in temsilciliğini yapan Haluk Canatar'dan oyuncusuyla alakalı açıklama geldi.

Menajer Haluk Canatar'dan son dakika Vedat Muriqi açıklaması geldi. Canatar sosyal medya hesabından ortaya atılan bazı iddiaları yalanladı.

İŞTE HALUK CANATAR'IN YAPTIĞI AÇIKLAMA:

"Temsilciliğini yaptığım profesyonel futbolcu Vedat Muriqi ile ilgili, devre arası kendisine gelen transfer teklifleri sebebi ile aklının karıştığı iddiaları tamamen asılsız olup, kulübünde oynamaktan son derece mutlu olmakla birlikte şampiyonluk başarısına ulaşmak ve önümüzdeki sezon yeni başarılara ulaşmak ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilmekten başka hiç bir düşüncesi yoktur."

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Anahtar Kelimeler:
Vedat Muriqi Haluk Canatar Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe

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Ali Koç'la Ersin Düzen arasında gerginlik

Okuyucu Yorumları 5 yorum
YAA GÖRENDE SANIR Kİ SEZONDA 40 GOL ATMIŞ ADAM. FENEVBAHÇE GİBİ BİR YERDE BİLE ATTIĞI GOLLER İN SAYISI BELLİ.KÖPEĞE FB FORMASI GİYDİRSELER ONUN BİLE REKLAMINI YAPACAKSINIZ.BIRAKIN BU İŞLERİ SIRADAN BİR FUTBOLCU İŞTE.ÜST DÜZEY KAÇ TANE VURUŞU VAR KAÇ TANE GOLÜ VAR.ATTIĞI GOLLERİ GÖRÜYORUZ BU KADAR ABARTMAYIN.ONA 35 MİLYON EURO VERENLERİN İÇİNDE PATLAR O PARA...
Bu kadar kötü bir topcu ancak Ali koçun başarılı Pr çalışmalarıyla bu kadar gündemde kalabilir ama Türkiye'de hiç bir kulup ona okadar para vermez. Avrupada umursamaz araplara satabilirse ne mutlu ederi 3 4 milyon euroluk topçu ne kadar şişirilirse şişirilsin birşeye çıkmaz
vedatı bir hafta adaya bir hafta ispanyaya gidiyor diye şişirdiler 3-4 haftadır dökülüyor resmen...kendini toparlamazsa kendisiyle beraber fener de çökecek..
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