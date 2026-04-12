Vedat Muriqi İspanya'da tarih yazdı! Efsane rekoru kırdı

İspanya La Liga'da kümede kalma savaşı veren ve ligde tutunmak için adeta tek başına bir ordu gibi mücadele eden Vedat Muriqi, Mallorca formasıyla destan yazmaya devam ediyor. Kosovalı golcü, takımının Rayo Vallecano ile oynadığı kritik karşılaşmaya damgasını vurarak adını İspanyol futbol tarihine altın harflerle yazdırdı.

4 DAKİKADA FİŞİ ÇEKTİ

Mallorca'nın en büyük hücum silahı olan tecrübeli forvet, maçın en kritik anlarında sahneye çıktı. Rakip savunmayı adeta darmadağın eden Muriqi, sadece 4 dakika içerisinde 2 jeneriklik gol atarak takımına hayat verdi ve tribünleri ayağa kaldırdı.

SAMUEL ETO'O'YU TAHTINDAN ETTİ

Kosovalı yıldızın attığı bu iki gol, sadece maçı kazandırmakla kalmadı, kulüp tarihinin en büyük rekorlarından birini de paramparça etti. Rayo Vallecano filelerini iki kez havalandırarak La Liga'daki toplam gol sayısını 56'ya çıkaran Vedat Muriqi, dünyaca ünlü efsane Samuel Eto'o'yu geride bıraktı.

Muriqi bu muazzam istatistiğiyle, Kamerunlu efsaneyi tahtından indirerek Mallorca tarihinin ligde en fazla gol atan oyuncusu unvanının yeni ve tek sahibi oldu. İspanyol basını, küme düşme hattındaki takımı sırtlayan Muriqi'nin bu tarihi performansını manşetlerine taşıdı.