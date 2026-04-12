Vedat Muriqi İspanya'da tarih yazdı! Efsane rekoru kırdı

Rayo Vallecano maçında şov yapan Vedat Muriqi, attığı gollerle tarihe geçti. Samuel Eto'ya ait rekoru kıran Vedat Muriqi alkış topladı.

Emre Şen
KOS Kosova
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Mallorca
İspanya La Liga'da kümede kalma savaşı veren ve ligde tutunmak için adeta tek başına bir ordu gibi mücadele eden Vedat Muriqi, Mallorca formasıyla destan yazmaya devam ediyor. Kosovalı golcü, takımının Rayo Vallecano ile oynadığı kritik karşılaşmaya damgasını vurarak adını İspanyol futbol tarihine altın harflerle yazdırdı.

4 DAKİKADA FİŞİ ÇEKTİ

Mallorca'nın en büyük hücum silahı olan tecrübeli forvet, maçın en kritik anlarında sahneye çıktı. Rakip savunmayı adeta darmadağın eden Muriqi, sadece 4 dakika içerisinde 2 jeneriklik gol atarak takımına hayat verdi ve tribünleri ayağa kaldırdı.

SAMUEL ETO'O'YU TAHTINDAN ETTİ

Kosovalı yıldızın attığı bu iki gol, sadece maçı kazandırmakla kalmadı, kulüp tarihinin en büyük rekorlarından birini de paramparça etti. Rayo Vallecano filelerini iki kez havalandırarak La Liga'daki toplam gol sayısını 56'ya çıkaran Vedat Muriqi, dünyaca ünlü efsane Samuel Eto'o'yu geride bıraktı.

Muriqi bu muazzam istatistiğiyle, Kamerunlu efsaneyi tahtından indirerek Mallorca tarihinin ligde en fazla gol atan oyuncusu unvanının yeni ve tek sahibi oldu. İspanyol basını, küme düşme hattındaki takımı sırtlayan Muriqi'nin bu tarihi performansını manşetlerine taşıdı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uğurcan Çakır'a dev talip! Rakam dudak uçuklattıUğurcan Çakır'a dev talip! Rakam dudak uçuklattı
Galatasaray'da tarihi İlkay Gündoğan kararı! Yeni görevi şaşırttıGalatasaray'da tarihi İlkay Gündoğan kararı! Yeni görevi şaşırttı

En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Trump Çin'i tehdit etti: "Eğer İran'a silah gönderirse..."

ABD Başkanı Trump Çin'i tehdit etti: "Eğer İran'a silah gönderirse..."

21 saatlik ABD-İran müzakeresinden anlaşma çıkmadı

21 saatlik ABD-İran müzakeresinden anlaşma çıkmadı

(Özet) Zecorner Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Zecorner Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltı kararları

Uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltı kararları

Rekor kırıldı: Yüz binler ilk kez yaptı, teşekkür SMS'i gönderildi

Rekor kırıldı: Yüz binler ilk kez yaptı, teşekkür SMS'i gönderildi

Aile hekimliğinde sistem değişiyor: Sil baştan!

Aile hekimliğinde sistem değişiyor: Sil baştan!

