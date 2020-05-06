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Vedat Muriqi Lazio'nun transfer listesinde

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.05.2020 14:01 | Son Güncelleme

İtalyan basını, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynaması beklenen Lazio’nun transfer listesinde Artem Dzuyba, Ianis Hagi ve Luis Suarez’in yanı sıra Vedat Muriç’in de olduğunu yazdı.

Fenerbahçe’nin golcü oyuncusu Vedat Muriqi sıkı markaj altında. La Gazetta dello Sport, Lazio’nun santrafor transferi listesindeki 4 isimden birinin Muriqi olduğunu yazdı.

Habere göre Kosovalı forvetin yanı sıra Zenit forması giyen Artem Dzuyba, Genk’te oynayan Ianis Hagi ve Real Zaragoza’da top koşturan Luis Suarez de Serie A kulübünün transfer listesinde bulunuyor.

26 yaşındaki Muriqi, bu sezon 28 maçta süre aldı ve 15 gol atıp 6 da asist yaptı. Deneyimli santraforun sözleşmesi 2023’te sona eriyor.

(AJANSSPOR)


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