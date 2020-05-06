Vedat Muriqi Lazio'nun transfer listesinde

Fenerbahçe’nin golcü oyuncusu Vedat Muriqi sıkı markaj altında. La Gazetta dello Sport, Lazio’nun santrafor transferi listesindeki 4 isimden birinin Muriqi olduğunu yazdı.
Habere göre Kosovalı forvetin yanı sıra Zenit forması giyen Artem Dzuyba, Genk’te oynayan Ianis Hagi ve Real Zaragoza’da top koşturan Luis Suarez de Serie A kulübünün transfer listesinde bulunuyor.
26 yaşındaki Muriqi, bu sezon 28 maçta süre aldı ve 15 gol atıp 6 da asist yaptı. Deneyimli santraforun sözleşmesi 2023’te sona eriyor.
(AJANSSPOR)
'Göreve her zaman hazırım'
Nurettin Soykan unutulmadı
Sörloth karantinadan çıktı
Transfer bombası patlıyor! 5 yıllık anlaşma
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör sürprizi
Alex'ten teknik direktörlük kararı
Transfer ve Galatasaray açıklaması!
Trabzonspor testten geçti
Ağzım sağa, burnum sola gitti
Beşiktaş'ta 5 futbolcu karantinaya alındı!
Flaş sözler! "Galatasaraylı olarak görüyorum..."
Okuyucu Yorumları 0 yorum