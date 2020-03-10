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Vedat Muriqi'nin yeni talibi Lazio

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.03.2020 08:45 | Son Güncelleme

Forvet hattında çeşitlilik arayan Lazio'nun, Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi'yi transfer listesine aldığı belirtildi. Başkent ekibinin sportif direktörü Igli Tare'nin, Vedat'ı uzun süredir takip ettiği kaydedildi.

Vedat Muriqi'nin yeni talibi Lazio

Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Lazio, bir yandan da gelecek sezon için transfer planlarını yapmaya başladı.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Lazio; sportif direktörü Igli Tare'nin uzun süredir yakından takip ettiği Fenerbahçeli Vedat Muriqi'yi transfer listesine ekledi.

Haberde 25 yaşındaki forvet ile başta Tottenham olmak üzere birçok kulübün ilgilendiği, Vedat için pazarlıkların 20 milyon Euro'dan başlayacağı kaydedildi. ## VEDAT MURIQI, FENERBAHÇE'DE KAÇ GOL ATTI? Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat, 24 lig maçında 13 gol 5 asistlik bir performans sergilerken, Türkiye Kupası'nda da 3 maçta 2 gol 1 asistle oynadı. Kosovalı forvet, 27 maçta 15 gol 6 asistlik bir katkı verdi.
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Anahtar Kelimeler:
Vedat Muriqi Fenerbahçe lazio Igli Tare

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ha bire transfer haberi çıkarıp bir yerlere satmaya çalışıyorlar bunu, avrupalı bunu almaz kendinizi kandırmayın ...!
ikinci yarı inişe geçti şu haliyle italya 3.lige almazlar..bunlar menejer oyunları..kendinden 10 yaş büyükler kadar olamadı..ozanla beraber habire havalandı..
Şişirin şişirin iyi oluyor. Vedat da takımı da siz şişirdikçe alçak sürünmeye geçiyor.
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