Vedat Muriqi'nin yeni talibi Lazio

Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Lazio, bir yandan da gelecek sezon için transfer planlarını yapmaya başladı.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Lazio; sportif direktörü Igli Tare'nin uzun süredir yakından takip ettiği Fenerbahçeli Vedat Muriqi'yi transfer listesine ekledi.

Haberde 25 yaşındaki forvet ile başta Tottenham olmak üzere birçok kulübün ilgilendiği, Vedat için pazarlıkların 20 milyon Euro'dan başlayacağı kaydedildi. ## VEDAT MURIQI, FENERBAHÇE'DE KAÇ GOL ATTI? Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat, 24 lig maçında 13 gol 5 asistlik bir performans sergilerken, Türkiye Kupası'nda da 3 maçta 2 gol 1 asistle oynadı. Kosovalı forvet, 27 maçta 15 gol 6 asistlik bir katkı verdi.