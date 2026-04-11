Vedat Muriqi, Süper Lig'e geri dönüyor! Bonservisi sudan ucuz

İspanya La Liga'da küme düşmeme mücadelesi veren Mallorca'nın şüphesiz yıldızı Vedat Muriqi, sezon sonunda takımdan kesin olarak ayrılmaya karar verdi.

Emre Şen
KOS Kosova
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Mallorca
İspanya La Liga ekiplerinden Mallorca'da forma giyen Kosovalı yıldız Vedat Muriqi'nin geleceği belli oldu. Bu sezon Mallorca'yı tek başına kümede tutmaya çalışan ve LA Liga'da gol krallığına oynayan Vedat Muriqi kararını verdi.

FENERBAHÇE'YE TRANSFERİ İPTAL OLMUŞTU

Mallorca, sezonun devre arasında Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi küme düşmeme mücadelesi verdikleri için reddetmişti. Muriqi o dönem yaptığı açıklamada, "Ocak ayında Fenerbahçe'ye gitme ihtimalim vardı. Takım kümede kalma savaşı verdiği için kulüp yönetimi gitmeme izin vermedi" ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE BU SEFER BİTİRİYOR!

Yeni sezonda yarışmacı bir takıma transfer olmak için ayrılacağını Mallorca yönetimine bildiren Vedat Muriqi, Fenerbahçe ile prensipte el sıkıştı. Yaklaşık 5 milyon Euro gibi bir bedelle bu transferin bitmesi beklenirken, Vedat Muriqi'nin bu transferde etkin rol oynadığı öğrenildi.

