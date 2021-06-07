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Vedat Muriqi transferinde yolsuzluk suçlaması

07.06.2021 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lazio Sportif Direktörü Igle Tare, bahis şirketi kurmak ve transferlerde komisyon almakla suçlandı. Tare, Vedat Muriqi transferinde de menfaat sağlamakla itham ediliyor. Tare'nin gizlice sahibi olduğu bir bahis ajansını, mafyaya satmak isterken soruşturma altına alındığı ve bu soruşturma sırasında Vedat Muriqi transferi üzerinden Lazio'ya kesilen komisyonların da ortaya çıktığı iddia edildi.

Vedat Muriqi transferinde yolsuzluk suçlaması

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio’nun sportif direktörü Igle Tare, bahis şirketine sahip olmak ve sahte faturalarla kendi adamlarına transferlerde komisyon ödemekle suçlanıyor.

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İtalyan gazetesi La Repubblica, Sicilya ve Kalabriya mafyasının almak istediği bahis şirketinin gerçek sahipleri Lazio Sportif Direktörü Tare, kardeşi Genti ile Arnavutluk’un Türkiye konsolosu olduğunun ortaya çıktığını öne sürdü.

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MALİYE SORUŞTURMA BAŞLATTI

Gazeteye göre İtalya Ekonomi Bakanlığı müfettişlerince yürütülen soruşturma çerçevesinde söz konusu ilişkiler ağı 8 Ocak 2015’te ele geçirilen mail yazışmalarıyla tespit edildi. Ancak bahis şirketi satışı gerçekleşmediği için Tare kardeşlerin 6 yıl önceki finansal soruşturmanın dışında tutuldukları kaydedildi. Buna karşı konudan İtalyan Futbol Federasyonu haberdar edildi. Sportif suç işlendiği iddiasıyla Tare hakkında böylece soruşturma başlatıldı.

MURİQİ İÇİN 4 KİŞİYE KOMİSYON

Bari Savcılığı’nca yürütülen soruşturmada Tare’nin 17.5 milyon Euro’ya Fenerbahçe’den Lazio’ya transferinde kendisine menfaat sağlamakla suçlanıyor. Tare’nin futbolcunun avukatı ve menajerinden başka 4 kişiye daha komisyon ödediği iddia edildi. Söz konusu kişilerin de Tare kardeşlerle iyi ilişkiler içindeki Shkumbin Qormemeti ve Gabriele Giuffrida ve Valerio Giuffrida kardeşler olduğu belirtiliyor. Lazi Kulübü’nün de Giuffrida kardeşlere komisyon ödendiğini kabul ettiği kaydediliyor.

(AJANSSPOR)


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Vedat Muriqi Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 19 yorum
Ulan yine Fenerbahçe var işin içinde :))
@hakan_comak_1989 CİNCONLA KARIŞTIRMA EYÜPSOR DERİM AĞLARSIN..
İşin içinde Fener varsa her şey çıkabilir.
Biz en başından beri biliyorduk zaten murić'in transferinde bir fırıldaklik oldugunu
@riko_germany_1930 Terim'in 1905 TL'lik kontratında fırıldaklık yok değil mi? :-))
@riko_germany_1930 içiniz kurt kaynıyorda ondan

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