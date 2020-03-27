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Vefa grubundan 2 bin 376 vatandaşa hizmet

ÇORUM HABERLERİ  | 27.03.2020 16:19 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı’nın, 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın evden dışarı çıkmalarının kısıtlanması sonrasında Çorum’da kurulan “Vefa Sosyal Destek Grubu” ve “Vefa İletişim Merkezleri” tarafından bin 853 vatandaşa hizmet verildi.Çorum Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklama da, merkezlerde 24 saat esasına göre hizmet verildiğini söyledi.Öncelikli risk grubundaki 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların 112, 155 ve 156 çağrı merkezlerine yaptıkları başvurular anında değerlendirilerek çözüm üretildiğinin belirtildiği açıklama da, ilçelerde, kaymakamların koordinasyonunda oluşturulan “İlçe Vefa Sosyal Destek Grubu” ekiplerinin de, talep sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını ivedilikle karşılamaya devam ettiği kaydedildi.Uygulamanın başladığı 22 Mart 2020 Pazar gününden bu güne kadar temel ihtiyaçlarının karşılanmasını isteyen 2 bin 376 vatandaşın ihtiyacının giderildiğinin bildirildiği açıklama da, şu ifadeler yer verildi;“Valiliğimiz koordinasyonunda, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarımızın en hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için Kaymakamlıklarımız, Emniyet - Jandarma birimlerimiz, sağlık çalışanlarımız, yerel yönetimlerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, AFAD, Kızılay, sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız arasında çok değerli bir yardımlaşma ve dayanışma sergilenmektedir.

Vefa grubundan 2 bin 376 vatandaşa hizmet

İçişleri Bakanlığı’nın, 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın evden dışarı çıkmalarının kısıtlanması sonrasında Çorum’da kurulan “Vefa Sosyal Destek Grubu” ve “Vefa İletişim Merkezleri” tarafından bin 853 vatandaşa hizmet verildi.
Çorum Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklama da, merkezlerde 24 saat esasına göre hizmet verildiğini söyledi.
Öncelikli risk grubundaki 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların 112, 155 ve 156 çağrı merkezlerine yaptıkları başvurular anında değerlendirilerek çözüm üretildiğinin belirtildiği açıklama da, ilçelerde, kaymakamların koordinasyonunda oluşturulan “İlçe Vefa Sosyal Destek Grubu” ekiplerinin de, talep sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını ivedilikle karşılamaya devam ettiği kaydedildi.
Uygulamanın başladığı 22 Mart 2020 Pazar gününden bu güne kadar temel ihtiyaçlarının karşılanmasını isteyen 2 bin 376 vatandaşın ihtiyacının giderildiğinin bildirildiği açıklama da, şu ifadeler yer verildi;
“Valiliğimiz koordinasyonunda, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarımızın en hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için Kaymakamlıklarımız, Emniyet - Jandarma birimlerimiz, sağlık çalışanlarımız, yerel yönetimlerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, AFAD, Kızılay, sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız arasında çok değerli bir yardımlaşma ve dayanışma sergilenmektedir. İlimizde sunulan “Vefa” hizmetlerinde görev alan bütün kurum ve kuruluşlarımızın yöneticileri ve çalışanlarına, kıymetli büyüklerimiz ve Çorumlular adına şükranlarımızı sunuyoruz. İyi ki varsınız. Evlerinde kalan ve bu çalışmalarda bizlere destek veren bütün Çorumlulara teşekkür ediyoruz”

Vefa grubundan 2 bin 376 vatandaşa hizmet

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