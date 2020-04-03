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Vefa Sosyal Destek Grubu bir günde 654 kişiye hizmet ulaştırdı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 03.04.2020 19:15 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Valiliğinin talimatlarıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, son 24 saatte 654 vatandaşa hizmet verdi.Yeni tip korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların taleplerini yerine getiren Şanlıurfa Vefa Sosyal Destek Grubu, bir gün içerisinde 654 vatandaşın 112’ye yaptığı çağrılara anında cevap vererek, yardımcı oldu.Salgın nedeniyle evlerinden çıkmayan risk grubundaki vatandaşlardan 73’ünün emekli aylıklarını evlerine götüren Vefa Sosyal Destek Grubu, 138 vatandaşa gıda kolisi ve taze sebze meyve, 8 vatandaşa hijyen kiti, 5 vatandaşa dezenfektan ve 10 vatandaşa ilaç temin etti.Vatandaşların her türlü sorununu çözmek için yanlarında bulunan Vefa Sosyal Destek Grubu personeli, 412 vatandaşa rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sağlarken, 3 vatandaşa sağlık hizmetleri desteği verdi.

Şanlıurfa Valiliğinin talimatlarıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, son 24 saatte 654 vatandaşa hizmet verdi.
Yeni tip korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların taleplerini yerine getiren Şanlıurfa Vefa Sosyal Destek Grubu, bir gün içerisinde 654 vatandaşın 112’ye yaptığı çağrılara anında cevap vererek, yardımcı oldu.
Salgın nedeniyle evlerinden çıkmayan risk grubundaki vatandaşlardan 73’ünün emekli aylıklarını evlerine götüren Vefa Sosyal Destek Grubu, 138 vatandaşa gıda kolisi ve taze sebze meyve, 8 vatandaşa hijyen kiti, 5 vatandaşa dezenfektan ve 10 vatandaşa ilaç temin etti.
Vatandaşların her türlü sorununu çözmek için yanlarında bulunan Vefa Sosyal Destek Grubu personeli, 412 vatandaşa rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sağlarken, 3 vatandaşa sağlık hizmetleri desteği verdi. Alışverişlerinin yapılmasın ve evlerine getirilmesini isteyen 5 yaşlı vatandaşın da çağrısına anında cevap veren Vefa Sosyal Destek Grubu, evlerinde işlerini yapacak yakınları bulunmayan yaşlı ve hastaların ev temizliklerini de yaptı.

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Merkez
Ezgi Eczanesi
Merkez
Gölpınar Eczanesi
Merkez
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Kılıç Eczanesi
Merkez
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Akcakale
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