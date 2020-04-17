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Vefa Sosyal Destek Grubu, çadır bölgesinde gıda kolisi dağıttı

ADANA HABERLERİ  | 17.04.2020 17:18 | Son Güncelleme

Vefa Sosyal Destek Grubu, korona virüs mağdurlarına destek çalışmalarını il genelinde tüm hızıyla sürdürüyor.

Vefa Sosyal Destek Grubu, korona virüs mağdurlarına destek çalışmalarını il genelinde tüm hızıyla sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında 19 çadır yerleşim bölgesinde ikamet eden bin aileye gıda kolisi dağıtıldı.
Korona virüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında Yüreğir ilçesinde bulunan mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı 19 çadır yerleşim bölgesi, görevli personel tarafından ziyaret edilerek burada ikamet eden bin aileye Vefa Sosyal Destek Grubunca gıda kolisi dağıtıldı. Görevliler tarafından tarım işçilerine hijyen eğitiminin verildiği ve virüsten korunmanın yollarının anlatıldığı faaliyetler sırasında maske dağıtımı da gerçekleştirildi.
Adana’nın her noktasındaki çalışmalarını titizlikle sürdüren Vefa Sosyal Destek Grubu, kentin tüm ilçelerinde dolaşarak vatandaşlara maske dağıttı ve tüm vatandaşları kalabalık ortamlarda sosyal mesafelerini korumaları ve mutlaka maske takmaları hususlarında uyardı.
Vali Demirtaş, özverili çalışmalarından dolayı Vefa Sosyal Destek Grubuna teşekkür etti ve tüm vatandaşlardan sosyal izolasyonu sağlamalarını ve belirtilen kurallara uymalarını istedi.

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