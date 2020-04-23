YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Vefa Sosyal Destek Grubu çocuklara Türk Bayrağı dağıttı

Vefa Sosyal Destek Grubu çocuklara Türk Bayrağı dağıttı

DÜZCE HABERLERİ  | 23.04.2020 14:48 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılında, doğum günü olan çocuklara Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerince çeşitli hediyeler ve Türk Bayrağı hediye edildi.
Korona Virüs (Covid-19) salgınında vatandaşlara yardım ulaştırabilmek için canla başla mücadele eden Vefa Sosyal Destek Grubu bu kez 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklar için sahadaydı. Korona Virüs salgını sebebiyle bu yıl evlerde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri tarafından bugün doğum olan çocuklar ziyaret edildi.
Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından çocuklara ziyaret sırasında çeşitli hediyeler ve günün anlam ve önemine istinaden Türk Bayrağı hediye edildi. Yapılan çalışmayla virüs salgını sebebiyle alınan tedbirler doğrultusunda meydanlarda gerçekleştirilmesi planlanan bayram kutlamaları iptal edildiği için bayram coşkusunu buruk yaşayan çocuklara Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerince moral verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sosyal mesafe kuralına uymayan 36 kişiye para cezası

Sosyal mesafe kuralına uymayan 36 kişiye para cezası

Karantinadaki hastanın testi negatif çıktı

Karantinadaki hastanın testi negatif çıktı

Sanatçı Seda Sayan’dan belediyeye ziyaret

Sanatçı Seda Sayan’dan belediyeye ziyaret

Pursaklar’da ödüllerle dolu kompozisyon yarışması

Pursaklar’da ödüllerle dolu kompozisyon yarışması

Başkan Atız’ın 23 Nisan mesajı

Başkan Atız’ın 23 Nisan mesajı

Hendek Belediyesi sokağa çıkma yasağında vatandaşın yanında

Hendek Belediyesi sokağa çıkma yasağında vatandaşın yanında

Düzce Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:23
Sabah
05:57
Öğle
12:59
İkindi
16:46
Akşam
19:50
Yatsı
21:18

Düzce Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Gün Eczanesi
Merkez
Kent Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Ahsen Eczanesi
Merkezkonuralp
Karadeniz Eczanesi
Akcakoca
Serkan Eczanesi
Cumayeri
Ergin Yavuz Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Düzce belediyesi kapı kapı dağıtıyor

Düzce belediyesi kapı kapı dağıtıyor

Sağlık çalışanlarına moral ziyareti

Sağlık çalışanlarına moral ziyareti

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Düzce Valiliği yeni korona kararlarını açıkladı

Düzce Valiliği yeni korona kararlarını açıkladı

Düzce'de yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı

Düzce'de yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.