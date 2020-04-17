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“Vefa Sosyal Destek Grubu” gönüllere dokunmaya devam ediyor

HAKKARİ HABERLERİ  | 17.04.2020 10:59 | Son Güncelleme

Hakkari Valiliği koordinasyonunda oluşturulan “Vefa Sosyal Destek Grubu” dar gelirli aileleri sevindirmeye devam ediyor.Hakkari Valiliği koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan, engelli, şehit yakını, gazi, öksüz, yetim ve tüm dar gelirli ailelerin yardımına hızır gibi yetişiyor.

Hakkari Valiliği koordinasyonunda oluşturulan “Vefa Sosyal Destek Grubu” dar gelirli aileleri sevindirmeye devam ediyor.
Hakkari Valiliği koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan, engelli, şehit yakını, gazi, öksüz, yetim ve tüm dar gelirli ailelerin yardımına hızır gibi yetişiyor. Kentin 15 değişik mahallesinde tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin kapısına giden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SDV) Müdürü Mehmet Sait Abdullahoğlu ve beraberindeki İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulamanın başladığı günden beri 688 aileye gıda yardımı, 4 aileye ise televizyon desteğinde bulundu.
Ekipler, yardım dağıttıkları ailelere gerekmedikçe dışarı çıkmamaları ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda da uyarılarda bulundu.

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