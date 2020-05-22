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Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri kan bağışı yaptı

DENİZLİ HABERLERİ  | 22.05.2020 18:34 | Son Güncelleme

Denizli’nin vatandaşların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için 22 Mart’tan bugüne kadar sahada aktif olarak çalışan Pamukkale Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri kan bağışı yaptı.Pamukkale ilçesinde 22 Mart 2020 tarihinden bugüne kadar aktif olarak çalışan Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri ilk olarak 6 bölgeden 2’si Anafartalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Doğan Demircioğlu Emsan İlkokulu’nda düzenlenen programda 54 ünite kan bağışı yapıldı.

Denizli’nin vatandaşların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için 22 Mart’tan bugüne kadar sahada aktif olarak çalışan Pamukkale Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri kan bağışı yaptı.
Pamukkale ilçesinde 22 Mart 2020 tarihinden bugüne kadar aktif olarak çalışan Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri ilk olarak 6 bölgeden 2’si Anafartalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Doğan Demircioğlu Emsan İlkokulu’nda düzenlenen programda 54 ünite kan bağışı yapıldı. Yaşlıların her türlü hizmetinde yardımda bulunduklarını belirten ve kan bağışında bulunan çarşı mahalle bekçisi Fırat Aydın, “Mahalle ve çarşı bekçisi olarak atandım ama ilk görevimiz Vefa Grubunda çalışmak oldu. Yaşlılarımızın hizmetinde bulunmak beni ve tüm arkadaşlarımızı mutlu ediyor. Kaymakamımızın Kan Bağışı yapılması ile ilgili çağrısını yerine getirdik. Şimdi daha da huzurluyuz” dedi.

“Kızılay’ımıza her bir vatandaşımızın destek olması gerekiyor”
Denizli Kan Bağışı Merkezi Müdürü Doktor Cengiz Dönmez, Ramazan ayı ve korona virüs nedeniyle kan stoklarının azaldığını söylemesi üzerine Bunun Pamukkale Vefa Sosyal Destek Grubu olarak kan bağışında bulunmak istediklerini belirten Kaymakam Hayrettin Balcıoğlu, “Pamukkale ilçesinde 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılayan Vefa Grubu çalışanlarımız aynı fedakarlıkla kan bağışında bulundular. Kan tedarik zincirinin hiçbir zaman sekteye uğramaması gereken bir ihtiyaç ve bu nedenle Kızılay’ımıza her bir vatandaşımızın destek olması gerekiyor. Bu çağrımıza sessiz kalmayan Vefa Grubu görevlilerimize duyarlılıkları için teşekkür ediyor, tüm vatandaşlarımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyorum” dedi.

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