YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. "Vefa Sosyal Destek Grubu" köylerde de vatandaşın yüzünü güldürüyor

"Vefa Sosyal Destek Grubu" köylerde de vatandaşın yüzünü güldürüyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 27.03.2020 13:47 | Son Güncelleme

"Vefa Sosyal Destek Grubu" köylerde de vatandaşın yüzünü güldürüyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Hani ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmaları kapsamında jandarma ekipleri kırsalda gıda yardımı dağıttı.

İçişleri Bakanlığının aldığı kararla 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması üzerine oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", yardıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Çalışma kapsamında Hani ilçesinde jandarma ekipleri, ilçeye bağlı köylerde yardıma muhtaç vatandaşlara Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı yardım kolilerini ulaştırdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç olay! Tartıştığı oğlunu döve döve öldürdüKorkunç olay! Tartıştığı oğlunu döve döve öldürdü
Otomobili kundaklayıp sahibinin evine ateş açtı Otomobili kundaklayıp sahibinin evine ateş açtı
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Jandarma

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü

Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü

560 yıllık Kapalı Çarşı tarihinde bir ilk

560 yıllık Kapalı Çarşı tarihinde bir ilk

Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı tutuklandı

Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı tutuklandı

Bursa'da su sayaçlarına Kovid-19 düzenlemesi

Bursa'da su sayaçlarına Kovid-19 düzenlemesi

Yüksekova’da dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Yüksekova’da dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır Namaz Vakitleri 27 Mart Cuma

İmsak
04:43
Sabah
06:05
Öğle
12:30
İkindi
16:00
Akşam
18:44
Yatsı
20:01

İlginizi Çekebilir

Bağlar Belediyesi evlat nöbeti tutan aileleri sağlık kontrolünden geçirip dezenfektan dağıttı

Bağlar Belediyesi evlat nöbeti tutan aileleri sağlık kontrolünden geçirip dezenfektan dağıttı

BİK Diyarbakır Müdürlüğüne atanan Başeğmez göreve başladı

BİK Diyarbakır Müdürlüğüne atanan Başeğmez göreve başladı

Amed Sportif Faaliyetler, sahasında kaybetti

Amed Sportif Faaliyetler, sahasında kaybetti

Tek odalı evde yaşam mücadelesi

Tek odalı evde yaşam mücadelesi

Diyarbekirspor’dan Play-Off için dev adım

Diyarbekirspor’dan Play-Off için dev adım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.