YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Vefa Sosyal Destek Grubunun yardımları sürüyor

Vefa Sosyal Destek Grubunun yardımları sürüyor

KİLİS HABERLERİ  | 11.07.2020 12:21 | Son Güncelleme

Kilis Valiliği bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından bin 550 gıda kolisi ile 102 bin adet maske dağıtıldı.Kilis Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ile Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla pendami sürecinden etkilenenlere ihtiyaç sahibi ailelere yardımlar yönelik devam ediyor.Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Valiliğimiz SYDV ve Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerimize 1 bih 550 gıda kolisi ve 102 adet maskenin dağıtımı yapılmıştır” denildi.

Vefa Sosyal Destek Grubunun yardımları sürüyor

Kilis Valiliği bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından bin 550 gıda kolisi ile 102 bin adet maske dağıtıldı.
Kilis Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ile Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla pendami sürecinden etkilenenlere ihtiyaç sahibi ailelere yardımlar yönelik devam ediyor.
Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Valiliğimiz SYDV ve Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerimize 1 bih 550 gıda kolisi ve 102 adet maskenin dağıtımı yapılmıştır” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERZeynep Demirel sezonu Bodrum'da açtıZeynep Demirel sezonu Bodrum'da açtı
PARTNERBir ilk yaşandı! Herkes onu konuşuyorBir ilk yaşandı! Herkes onu konuşuyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da kaçak silah operasyonu: 6 gözaltı

Kütahya’da kaçak silah operasyonu: 6 gözaltı

Dış ticaret ve işgücü verilerinde Covid-19 etkisi

Dış ticaret ve işgücü verilerinde Covid-19 etkisi

Elazığ Valisi Yırık, kurban bağışında bulundu

Elazığ Valisi Yırık, kurban bağışında bulundu

Başkentte seyir halindeyken yanan işçi servisi kullanılmaz hale geldi

Başkentte seyir halindeyken yanan işçi servisi kullanılmaz hale geldi

Balıkesir’de cezaevi kaçağı yakalandı

Balıkesir’de cezaevi kaçağı yakalandı

Kayseri’de 90 kök kenevir ele geçirildi

Kayseri’de 90 kök kenevir ele geçirildi

Kilis Namaz Vakitleri 11 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:33
Sabah
05:15
Öğle
12:42
İkindi
16:32
Akşam
19:59
Yatsı
21:34

Kilis Nöbetçi Eczaneler11 Temmuz Cumartesi

Gamze Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Vakalar artıyor tedbirlere uyulmuyor

Vakalar artıyor tedbirlere uyulmuyor

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Fen Lisesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Fen Lisesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.