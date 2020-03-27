"Vefa Sosyal Destek" grupları gönülleri ısıtıyor

SİVAS (AA) - SERHAT ZAFER - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılması üzerine valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek" grupları, binlerce kişinin yardımına koşuyor.

İçişleri Bakanlığının 21 Mart Cumartesi günü 81 valiliğe gönderdiği 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için "İkametten ayrılma kısıtlaması/yasaklanması" konulu genelgesi ile tüm il ve ilçelerde "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.

Hızlı bir şekilde valilik ve kaymakamlıklar tarafından oluşturulan "Vefa Sosyal Destek" grupları sayesinde, "evde kal" çağrısına uyan yaşlılar ile kronik rahatsızlığı olanların istekleri karşılanıyor.

Valilikler, kaymakamlıklar ve belediyelerin destek verdiği çalışmayla, 112, 155 ve 156 numaralarını arayan vatandaşların istekleri, polis, asker ve zabıta ekiplerince yerine getiriliyor. Ayrıca aile hekimleri de belirli periyotlarda yaşlılarla irtibat kurup ilaçlarının kontrolünü yapıyor. Tek başına yaşayan ve telefon imkanı bulunmayanlara ise muhtarlar aracılığıyla ulaşılıyor.